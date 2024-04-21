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В Бресте прошёл финал республиканского легкоатлетического проекта «300 талантов для Королевы»

21 апреля 2024 19:26
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Финал республиканского легкоатлетического проекта «300 талантов для Королевы» впервые перенесся из Минска в Брест, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ. Уже девятый сезон маленькие спортсмены ведут борьбу за награды, а тренерский штаб Белорусской федерации разыскивает самородков.

В Бресте прошёл финал республиканского легкоатлетического проекта «300 талантов для Королевы»-1

Это многоступенчатый отбор, где сперва дети проходят спортивные тесты в школах по всей стране, потом сдают нормативы, а вот финальная часть – это третья ступенька – уже для сформировавшихся сборных команд сильнейших из всех регионов Беларуси. Праздник спорта успешно состоялся, и он не ограничился спортивными баталиями.

В Бресте прошёл финал республиканского легкоатлетического проекта «300 талантов для Королевы»-4

Маленькие спортсмены приняли участие в интерактивных играх и квестах, нарисовали флаги своих команд, огласили девиз и исполнили победные танцы.

В Бресте прошёл финал республиканского легкоатлетического проекта «300 талантов для Королевы»-7

Меня папа не мог догнать, когда я убегал. Ну и все.

В Бресте прошёл финал республиканского легкоатлетического проекта «300 талантов для Королевы»-10

Прыжки люблю очень. Прыгаю вообще с детства. Футбол тоже люблю.

В Бресте прошёл финал республиканского легкоатлетического проекта «300 талантов для Королевы»-13

Мне нравятся всякие соревнования. В них интересно всегда участвовать.

В Бресте прошёл финал республиканского легкоатлетического проекта «300 талантов для Королевы»-16

Надежда Бут-Гусаим, заместитель председателя Белорусской федерации легкой атлетики:
Тут у нас охвачены дети 2-4 классов. Это как раз группа начальной подготовки в спортивных школах. Поэтому благодаря отбору, благодаря смотру мы набираем детей в группы и прививаем им любовь к легкой атлетике.

В Бресте прошёл финал республиканского легкоатлетического проекта «300 талантов для Королевы»-19

Анастасия Мирончик-Иванова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Когда наша нация будет здоровая, спортивная, тогда будут и хорошие результаты, отличное настроение и увеличится работоспособность и энергия к жизни. Это наше будущее, возможно, будущие олимпийские чемпионы. Поэтому я считаю, что таких проектов должно быть много.

# Легкая атлетика # Анастасия Мирончик-Иванова # Надежда Бут-Гусаим

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