В Бресте прошёл финал республиканского легкоатлетического проекта «300 талантов для Королевы»

Финал республиканского легкоатлетического проекта «300 талантов для Королевы» впервые перенесся из Минска в Брест, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ. Уже девятый сезон маленькие спортсмены ведут борьбу за награды, а тренерский штаб Белорусской федерации разыскивает самородков.

Это многоступенчатый отбор, где сперва дети проходят спортивные тесты в школах по всей стране, потом сдают нормативы, а вот финальная часть – это третья ступенька – уже для сформировавшихся сборных команд сильнейших из всех регионов Беларуси. Праздник спорта успешно состоялся, и он не ограничился спортивными баталиями.

Маленькие спортсмены приняли участие в интерактивных играх и квестах, нарисовали флаги своих команд, огласили девиз и исполнили победные танцы.

Меня папа не мог догнать, когда я убегал. Ну и все.

Прыжки люблю очень. Прыгаю вообще с детства. Футбол тоже люблю.

Мне нравятся всякие соревнования. В них интересно всегда участвовать.

Надежда Бут-Гусаим, заместитель председателя Белорусской федерации легкой атлетики:

Тут у нас охвачены дети 2-4 классов. Это как раз группа начальной подготовки в спортивных школах. Поэтому благодаря отбору, благодаря смотру мы набираем детей в группы и прививаем им любовь к легкой атлетике.