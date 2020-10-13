Приготовить смогут даже дети. Три лёгких десерта ко Дню матери

День матери отмечается почти во всех странах мира. Каждый год мы думаем о том, что же подарить мамам в этот день. Вот три рецепта десертов, которые очень легко приготовить и которые точно поднимут настроение вашим близким.
День матери отмечается почти во всех странах мира. Каждый год мы думаем о том, что же подарить мамам в этот день. Вот три рецепта десертов, которые очень легко приготовить и которые точно поднимут настроение вашим близким.
Фото: pixabay.com
Ингредиенты: 500 гр шоколадного бисквита, 150 мл апельсинового сока, 250 гр чернослива без косточки, 500 мл крема для приготовления пищи, плитка темного шоколада, 60 гр какао-порошка.
Приготовление:
Чернослив измельчите, поместите его в апельсиновый сок на 15 минут. Шоколадный бисквит нарежьте на кусочки и выложите в форму, добавьте чернослив, смоченный в апельсиновом соке. В кастрюле закипятите сливки, добавьте шоколад и крем. Взбейте все миксером. Дайте немного остыть, а затем полейте бисквит с черносливом этим кремом. Сверху торт можно украсить какао.
Фото: instagram.com/kaktys_shok
Ингредиеты: 250 гр печенья, 75 мл молока, 50 гр сливочного масла, 50 гр сахара, 3 столовые ложки какао-порошка.
Приготовление:
Измельчите печенье с помощью блендера. В миске смешайте сахар и какао, влейте молоко. Размешайте. Затем добавьте туда сливочное масло. На среднем огне доведите смесь до кипения. К измельченному печенью добавьте остывшую смесь. Тщательно перемешайте. Из получившейся массы сформируйте пирожные. Сверху можно посыпать какао. Поставьте на несколько часов в холодильник.
Фото: pixabay.com
Ингредиенты: 500 гр яблок, стакан сахара, стакан муки, 6 яиц, щепотка соли.
Приготовление:
Подготовьте яблоки: удалите середину, нарежьте дольками. Взбейте яйца с сахаром. Добавьте небольшими порциями в смесь муку, размешайте до однородной массы. Застелите форму пергаментом и смажьте сливочным маслом, вылейте половину теста. Половину яблок выложите на тесто, разровняйте. Затем залейте оставшимся тестом и выложите вторую половину яблок. Выпекать пирог нужно 30 минут при температуре 180 градусов.
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