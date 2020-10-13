Приготовить смогут даже дети. Три лёгких десерта ко Дню матери

День матери отмечается почти во всех странах мира. Каждый год мы думаем о том, что же подарить мамам в этот день. Вот три рецепта десертов, которые очень легко приготовить и которые точно поднимут настроение вашим близким. Шоколадный торт с черносливом

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Ингредиенты: 500 гр шоколадного бисквита, 150 мл апельсинового сока, 250 гр чернослива без косточки, 500 мл крема для приготовления пищи, плитка темного шоколада, 60 гр какао-порошка. Приготовление: Чернослив измельчите, поместите его в апельсиновый сок на 15 минут. Шоколадный бисквит нарежьте на кусочки и выложите в форму, добавьте чернослив, смоченный в апельсиновом соке. В кастрюле закипятите сливки, добавьте шоколад и крем. Взбейте все миксером. Дайте немного остыть, а затем полейте бисквит с черносливом этим кремом. Сверху торт можно украсить какао. Пирожное «Картошка»

Фото: instagram.com/kaktys_shok

Ингредиеты: 250 гр печенья, 75 мл молока, 50 гр сливочного масла, 50 гр сахара, 3 столовые ложки какао-порошка. Приготовление: Измельчите печенье с помощью блендера. В миске смешайте сахар и какао, влейте молоко. Размешайте. Затем добавьте туда сливочное масло. На среднем огне доведите смесь до кипения. К измельченному печенью добавьте остывшую смесь. Тщательно перемешайте. Из получившейся массы сформируйте пирожные. Сверху можно посыпать какао. Поставьте на несколько часов в холодильник. Пирог «Шарлотка»

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