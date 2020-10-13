«Здесь у всех один интерес – хороший урожай». Как выращивают томаты в Беларуси

Анастасия Макеева, корреспондент:

Благодаря этой томатной фее все минчане с витаминами. В распоряжении Натальи Сушинской 13 тысяч растений, к каждому она относится, как к своему ребенку.

Вот так с песнями Наталья Сушинская бороздит просторы помидорного царства. Теплицы она называет висячими садами Семирамиды и говорит, что здесь пахнет подснежниками. Но романтика романтикой, а глаз да глаз нужен постоянно. Томаты сами подсказывают: сыты или голодают, перегрелись или замерзли. Их язык понятен только профи.

Наталья Сушинская, овощевод ОАО «Тепличный комбинат Мачулищи», «Минский мастер-2020»:

Моя работа заключается в том, что мне нужно каждое растение подкрутить, удалить все лишние пасынки. Если в природе между кистями три листа, то у нас по два листа. Мы осветляем кисть, чтобы больше света попадало, сформировываем кисть на 4 плода, удаляем израстания, половину этих растений нужно положить в постель. Они дорастают до верха, соответственно, 12-13 метров мы должны их укладывать, чтобы опять им было куда расти.

Не закрепишь гусеничку, заломается цветущая кисть, томаты не получат витаминов и не будут соответствовать стандарту. В каждой операции нужно держать марку. Любой сбой в минус урожаю. Труд овощевода нелегкий. Каждое растение весит по 8-10 кг. Примерно столько же коробки с плодами, а выборка по 2-3 тонны, все в духоте. Но к трудностям нашей героине не привыкать.

Наталья Сушинская:

Я сама из Борисовского района, у нас всегда было большое хозяйство, много земли, с детства у нас у каждого были свои обязанности. Каждый четко знал, что должен сделать перед тем, как пойти гулять. Я за это своим родителям благодарна. Здесь все работают в команде, здесь у всех один интерес – это вырастить хороший урожай.

На томатных плантациях созревает голландский сорт «Тарера». На войну с вредителями зеленая команда отправила специальных жучков. Опыление же доверила шмелям. Экологически чистый и вкусный продукт зарекомендовал себя на рынке. Но технологиями растения не обманешь. Как и все живое, они любят ласку и тепло. Наталья Сушинская:

Самое главное, что эта работа мне нравится. Я каждое утро встаю с настроением, я никогда не думала, что не хочу, мне всегда интересно. Нам, овощеводам, нужно солнце. Наверное, январь и февраль все овощеводы смотрят на небо и думают: «Боже, пускай будет мороз», потому что когда мороз, тогда ясно и солнце. У нас подсветки нет, многое у нас зависит от природы.

А на даче душу радуют помидоры черри. Многодетной маме есть для кого делать салатики. Дети гордятся и стараются не отставать. В этом году на конкурсе «Минский мастер» Наталья Сушинская не только обошла столичных овощеводов, но и собрала самую увесистую корзину. Золото она заслуженно получает уже во второй раз. В награду премия и телевизор. Наталья Сушинская:

У мамы своя полка «Оскаров», у детей своя полка «Оскаров». Дочка – мастер спорта, она занимается конным спортом. У нас еще это в перспективе, я думаю, что я еще коня оседлаю.