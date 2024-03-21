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Медики назвали пять сигналов о том, что организму не хватает витаминов

21 марта 2024 08:41
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Медики перечислили признаки, которые указывают на нехватку витаминов и минералов.

Медики назвали пять сигналов о том, что организму не хватает витаминов -1


Фото: Рixabay

По их словам, боль в деснах, а также слабые зубы могут указывать на недостаток витамина С, который играет важнейшую роль в поддержании здоровья полости рта, сообщает The Mirror. Он содержится в апельсинах, перце и брокколи. Сухие и ломкие волосы указывают на нехватку цинка. Его много в мясе, рыбе и молочных продуктах.

Если вы страдаете от регулярных болей в мышцах и костях, возможно, у вас недостаточно витамина D. Он способствует усвоению кальция в организме, поэтому его дефицит может сказаться на костях. Поддерживать иммунную систему, здоровье глаз помогает витамин А. Если у вас плохое зрение или предметы в темноте кажутся размытыми, вероятнее всего не хватает витамина А.

Чувствуете, что стали забывчивыми и растерянными? Это связано с недостатком витамина В. Он улучшает работу мозга и остроту ума, а содержится в продуктах, богатых белком, и листовой зелени.

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# Медицина # калейдоскоп

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