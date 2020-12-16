Посетить адскую спальню и увидеть гитару Высоцкого. Вот почему стоит побывать в необычной усадьбе в Литовке

Сергей Красавчик, смотритель усадьбы:

Это у нас дух леса, у него очень грустные глаза, потому что люди очень много оставляют мусора в лесу. Красота спасет мир, если мы спасем красоту. Все в наших руках.

Вот эта статуя называется асфикция. Здесь показано, что человеку дан весь мир, но человеку постоянно всего в мире мало.

Неподалеку от Новогрудка можно отыскать свой философский камень. Усадьба в деревне Литовка – как фантастическое приключение. Водопад эмоций на каждом шагу.

Сергей Красавчик:

Здесь живут и отдыхают гномики, это их рабочие инструменты.

Также есть сундук, он забит золотом, изумрудами и алмазами, но, увы, у нас нет ключа, гномики забирают его с собой.

Посох желаний есть. Берете посох, переворачиваете его и загадываете желание.

Предпринимателю Сергею Ковалю, эстету и поклоннику Индии удалось сотворить чудо во всех смыслах.

Сергей Красавчик:

Очень многие мужчины мечтают о таком бар-гараже, здесь даже стоит мотоцикл.

Очень многие люди только видят поверхность, они хотят видеть то, что они хотят видеть. Здесь если обратить внимание, то это река, а река – это женское начало.

Прибить гвоздями старый мобильник – вернуться в реальность и спасти планету от мусора. Большая перезагрузка напоминает захватывающий лабиринт: от сказок до недетских ужасов.

Сергей Красавчик:

Это вход в адскую спальню, вот так открывается дверь, она специально с таким скрипом.

Есть очень красивая невеста.

Кажется, в этой страшной комнате есть и кусочек Гоа. В каждом зле есть и добро, инь и ян – все в этом мире должно гармонировать.

Космические идеи хозяина воплощали лучшие мастера. В умной комнате можно уединиться с томиками классиков, посмеяться в кривом зеркале и закружиться во власти четырех стихий. На потолке среди воздуха, огня, земли и воды нашлось место для главного – любви. Интерьеры, как в галереи искусств.

Сергей Красавчик:

Трубка мира. Люди очень много ссорятся и враждуют между собой. Но настоящая трубка мира не курится так, как курится обычная трубка. Дым не втягивается в себя, а наоборот, выдувается, тем самым вы выдыхаете плохую энергию и разжигаете уголек счастья и радости.

К слову, эта комната была свидетелем счастья Владимира Высоцкого и Марины Влади. В далеком 69-м композитор приехал сюда писать музыку для фильма «Сыновья уходят в бой». Влюбился в Литовку с первого взгляда и написал на берегу одноименного озера несколько шедевров.

Сергей Красавчик:

Гитара была на последнем концерте Владимира Высоцкого. После смерти Владимира Высоцкого через 3 недели на этой гитаре лопнула струна.

Не упускайте из виду и местную остановку. Прямая трансляция «Гражины» Адама Мицкевича гарантирована.

Фэнтези-тур закрепите на смотровой площадке. Как воздушный шар, она пронесет вас по живописным просторам и оставит на память яркие кадры. Продолжить зимний релакс можно на квадроциклах, рыбалке и подкрепиться шашлыками на морозе. В любом случае Литовка оставит все проблемы за кольцевой.