Посетить адскую спальню и увидеть гитару Высоцкого. Вот почему стоит побывать в необычной усадьбе в Литовке

Сергей Красавчик, смотритель усадьбы:
Это у нас дух леса, у него очень грустные глаза, потому что люди очень много оставляют мусора в лесу. Красота спасет мир, если мы спасем красоту. Все в наших руках.
Сергей Красавчик, смотритель усадьбы:
Это у нас дух леса, у него очень грустные глаза, потому что люди очень много оставляют мусора в лесу. Красота спасет мир, если мы спасем красоту. Все в наших руках.
Вот эта статуя называется асфикция. Здесь показано, что человеку дан весь мир, но человеку постоянно всего в мире мало.
Неподалеку от Новогрудка можно отыскать свой философский камень. Усадьба в деревне Литовка – как фантастическое приключение. Водопад эмоций на каждом шагу.
Сергей Красавчик:
Здесь живут и отдыхают гномики, это их рабочие инструменты.
Также есть сундук, он забит золотом, изумрудами и алмазами, но, увы, у нас нет ключа, гномики забирают его с собой.
Посох желаний есть. Берете посох, переворачиваете его и загадываете желание.
Предпринимателю Сергею Ковалю, эстету и поклоннику Индии удалось сотворить чудо во всех смыслах.
Сергей Красавчик:
Очень многие мужчины мечтают о таком бар-гараже, здесь даже стоит мотоцикл.
Очень многие люди только видят поверхность, они хотят видеть то, что они хотят видеть. Здесь если обратить внимание, то это река, а река – это женское начало.
Прибить гвоздями старый мобильник – вернуться в реальность и спасти планету от мусора. Большая перезагрузка напоминает захватывающий лабиринт: от сказок до недетских ужасов.
Сергей Красавчик:
Это вход в адскую спальню, вот так открывается дверь, она специально с таким скрипом.
Есть очень красивая невеста.
Кажется, в этой страшной комнате есть и кусочек Гоа. В каждом зле есть и добро, инь и ян – все в этом мире должно гармонировать.
Космические идеи хозяина воплощали лучшие мастера. В умной комнате можно уединиться с томиками классиков, посмеяться в кривом зеркале и закружиться во власти четырех стихий. На потолке среди воздуха, огня, земли и воды нашлось место для главного – любви. Интерьеры, как в галереи искусств.
Сергей Красавчик:
Трубка мира. Люди очень много ссорятся и враждуют между собой. Но настоящая трубка мира не курится так, как курится обычная трубка. Дым не втягивается в себя, а наоборот, выдувается, тем самым вы выдыхаете плохую энергию и разжигаете уголек счастья и радости.
К слову, эта комната была свидетелем счастья Владимира Высоцкого и Марины Влади. В далеком 69-м композитор приехал сюда писать музыку для фильма «Сыновья уходят в бой». Влюбился в Литовку с первого взгляда и написал на берегу одноименного озера несколько шедевров.
Сергей Красавчик:
Гитара была на последнем концерте Владимира Высоцкого. После смерти Владимира Высоцкого через 3 недели на этой гитаре лопнула струна.
Не упускайте из виду и местную остановку. Прямая трансляция «Гражины» Адама Мицкевича гарантирована.
Фэнтези-тур закрепите на смотровой площадке. Как воздушный шар, она пронесет вас по живописным просторам и оставит на память яркие кадры. Продолжить зимний релакс можно на квадроциклах, рыбалке и подкрепиться шашлыками на морозе. В любом случае Литовка оставит все проблемы за кольцевой.
Сергей Красавчик:
Не зря на воротах есть все религии, соединить всех людей воедино. Просто люди сейчас стали злые, озлобленные. Приезжайте сюда, восхититесь тем, что дала природа, какую красоту может сотворить человек.
И вдохновитесь на новые путешествия по Синеокой. Идеи зимних каникул совсем скоро.
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