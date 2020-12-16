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Посетить адскую спальню и увидеть гитару Высоцкого. Вот почему стоит побывать в необычной усадьбе в Литовке

16 декабря 2020 09:51
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Сергей Красавчик, смотритель усадьбы:
Это у нас дух леса, у него очень грустные глаза, потому что люди очень много оставляют мусора в лесу. Красота спасет мир, если мы спасем красоту. Все в наших руках.

Посетить адскую спальню и увидеть гитару Высоцкого. Вот почему стоит побывать в необычной усадьбе в Литовке -1

Вот эта статуя называется асфикция. Здесь показано, что человеку дан весь мир, но человеку постоянно всего в мире мало.

Посетить адскую спальню и увидеть гитару Высоцкого. Вот почему стоит побывать в необычной усадьбе в Литовке -4

Неподалеку от Новогрудка можно отыскать свой философский камень. Усадьба в деревне Литовка – как фантастическое приключение. Водопад эмоций на каждом шагу.

Посетить адскую спальню и увидеть гитару Высоцкого. Вот почему стоит побывать в необычной усадьбе в Литовке -7

Сергей Красавчик:
Здесь живут и отдыхают гномики, это их рабочие инструменты.

Посетить адскую спальню и увидеть гитару Высоцкого. Вот почему стоит побывать в необычной усадьбе в Литовке -10

Также есть сундук, он забит золотом, изумрудами и алмазами, но, увы, у нас нет ключа, гномики забирают его с собой.

Посетить адскую спальню и увидеть гитару Высоцкого. Вот почему стоит побывать в необычной усадьбе в Литовке -13

Посох желаний есть. Берете посох, переворачиваете его и загадываете желание.

Посетить адскую спальню и увидеть гитару Высоцкого. Вот почему стоит побывать в необычной усадьбе в Литовке -16

Предпринимателю Сергею Ковалю, эстету и поклоннику Индии удалось сотворить чудо во всех смыслах.

Посетить адскую спальню и увидеть гитару Высоцкого. Вот почему стоит побывать в необычной усадьбе в Литовке -19

Сергей Красавчик:
Очень многие мужчины мечтают о таком бар-гараже, здесь даже стоит мотоцикл.

Посетить адскую спальню и увидеть гитару Высоцкого. Вот почему стоит побывать в необычной усадьбе в Литовке -22

Очень многие люди только видят поверхность, они хотят видеть то, что они хотят видеть. Здесь если обратить внимание, то это река, а река – это женское начало.

Посетить адскую спальню и увидеть гитару Высоцкого. Вот почему стоит побывать в необычной усадьбе в Литовке -25

Прибить гвоздями старый мобильник – вернуться в реальность и спасти планету от мусора. Большая перезагрузка напоминает захватывающий лабиринт: от сказок до недетских ужасов.

Посетить адскую спальню и увидеть гитару Высоцкого. Вот почему стоит побывать в необычной усадьбе в Литовке -28

Сергей Красавчик:
Это вход в адскую спальню, вот так открывается дверь, она специально с таким скрипом.

Посетить адскую спальню и увидеть гитару Высоцкого. Вот почему стоит побывать в необычной усадьбе в Литовке -31

Есть очень красивая невеста.

Посетить адскую спальню и увидеть гитару Высоцкого. Вот почему стоит побывать в необычной усадьбе в Литовке -34

Кажется, в этой страшной комнате есть и кусочек Гоа. В каждом зле есть и добро, инь и ян  все в этом мире должно гармонировать.

Посетить адскую спальню и увидеть гитару Высоцкого. Вот почему стоит побывать в необычной усадьбе в Литовке -37

Космические идеи хозяина воплощали лучшие мастера. В умной комнате можно уединиться с томиками классиков, посмеяться в кривом зеркале и закружиться во власти четырех стихий. На потолке среди воздуха, огня, земли и воды нашлось место для главного – любви. Интерьеры, как в галереи искусств.

Посетить адскую спальню и увидеть гитару Высоцкого. Вот почему стоит побывать в необычной усадьбе в Литовке -40

Сергей Красавчик:
Трубка мира. Люди очень много ссорятся и враждуют между собой. Но настоящая трубка мира не курится так, как курится обычная трубка. Дым не втягивается в себя, а наоборот, выдувается, тем самым вы выдыхаете плохую энергию и разжигаете уголек счастья и радости.

Посетить адскую спальню и увидеть гитару Высоцкого. Вот почему стоит побывать в необычной усадьбе в Литовке -43

К слову, эта комната была свидетелем счастья Владимира Высоцкого и Марины Влади. В далеком 69-м композитор приехал сюда писать музыку для фильма «Сыновья уходят в бой». Влюбился в Литовку с первого взгляда и написал на берегу одноименного озера несколько шедевров.

Посетить адскую спальню и увидеть гитару Высоцкого. Вот почему стоит побывать в необычной усадьбе в Литовке -46

Сергей Красавчик:
Гитара была на последнем концерте Владимира Высоцкого. После смерти Владимира Высоцкого через 3 недели на этой гитаре лопнула струна.

Посетить адскую спальню и увидеть гитару Высоцкого. Вот почему стоит побывать в необычной усадьбе в Литовке -49

Не упускайте из виду и местную остановку. Прямая трансляция «Гражины» Адама Мицкевича гарантирована.

Посетить адскую спальню и увидеть гитару Высоцкого. Вот почему стоит побывать в необычной усадьбе в Литовке -52

Фэнтези-тур закрепите на смотровой площадке. Как воздушный шар, она пронесет вас по живописным просторам и оставит на память яркие кадры. Продолжить зимний релакс можно на квадроциклах, рыбалке и подкрепиться шашлыками на морозе. В любом случае Литовка оставит все проблемы за кольцевой.

Посетить адскую спальню и увидеть гитару Высоцкого. Вот почему стоит побывать в необычной усадьбе в Литовке -55

Сергей Красавчик:
Не зря на воротах есть все религии, соединить всех людей воедино. Просто люди сейчас стали злые, озлобленные. Приезжайте сюда, восхититесь тем, что дала природа, какую красоту может сотворить человек.

Посетить адскую спальню и увидеть гитару Высоцкого. Вот почему стоит побывать в необычной усадьбе в Литовке -58

И вдохновитесь на новые путешествия по Синеокой. Идеи зимних каникул совсем скоро.

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