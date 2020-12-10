Здесь родился композитор Николай Набоков и крестили князя Миндовга. Показываем уникальный Любчанский замок

Наталья Крапивина, директор Любчанского городского Дома культуры:

Позвольте представиться, я Любчанская ключница – хранительница множества тайн и секретов нашей земли. Приглашаю вас на прогулку в наши хоромы!

По этой заснеженной тропинке некогда тянулся шлейф роскошных платьев. Сюда приезжали на балы и музыкальные вечера. С высоких склонов катались на санях и попадали в объятия дивного сада, в аллеях которого терялись влюбленные парочки. Наталья Крапивина:

Я надеюсь, что однажды все-таки, когда замок будет полностью восстановлен, ров будет залит водой, мы сможем пройтись по настоящему подъемному мосту. Даже знаменитый композитор Николай Набоков родился в стенах Любчанского замка.

Среди коренных любчанцев и известный парфюмер София Гройсман. Поговаривают, что Миндовга крестили именно в Любче. Недаром здесь построили первый Доминиканский монастырь. К слову, поселение Любча стало известно с XIII века, когда Миндовг отдал его киевскому боярину Андрею Кияну, который спасался в Новогрудке от татарского нашествия.

Анастасия Макеева, корреспондент:

А вот одна из роковых историй. Князь Миндовг, переходя брод Немана, увидел на берегу прекрасную девушку Любаву. Завязался страстный роман, о котором узнала жена Марта и приказала убить свою конкурентку. Девушка, не дождавшись злого часа, утопилась в Немане. Любча приобрела свое название.

Большую стройку замка на левом берегу Немана начал Ян Кишка в 1581-м. Тогда все, за исключением въездной оборонительной башни, было деревянным. В те времена и прописался в Любче дракон. Местный Цмок обожает туристов и готов к фотосету.

Наталья Крапивина:

Есть легенда, согласно которой великий гетман Ян Кишка спас любчанские земли от набегов лютого дракона, он ему вспорол живот и найденное там яйцо замуровал именно в эту стену в память о своем подвиге и в назидание людям. Кстати, легенда гласит, что когда из этого яйца вылупится дракончик, то придет конец света, но произойдет это только тогда, когда люди забудут историю своего рода.

При Радзивиллах появились мощные кирпичные стены, три башни и шикарный дворец. Все в стиле готики и Ренессанса. Но недолго играла музыка в магнатской резиденции. В 1655-м разыгралась драма.

Наталья Крапивина:

Казачьи войска под руководством Золотаренко – жестокого атамана – разорили эти земли, практически сравняли с землей замок, уничтожили любчанскую друкарню и владения постепенно были восстановлены, но восстановлены родом Радзивиллов. На территории Любчанского замка была первая на территории ВКЛ кунсткамера, в которой даже хранился меч Ивана Грозного.

И снова жизнь забурлила в Любче во второй половине XIX века, когда местечко перешло во владение прибалтийского дворянского рода Фальц-Фейнов. Хозяева замка восстановили башни, возвели гостевой дом и построили светлый дворец в стиле английской неоготики. Из окон Неман открывался с лучшей стороны.

Наталья Крапивина:

Вы согласны, что место волшебное? Посмотрите, какая панорама с него открывается. Здесь была башня, здесь будет башня. Поэтому нужно загадывать желание, пока есть возможность.

Но войны не дали Любче шансов. От замка остались две башни и флигель, а на фундаменте хозяйского дворца построили школу. 400-летняя история разваливалась на глазах.

Но в 2003-м местный энтузиаст Иван Печинский взялся за реставрацию. Со временем к нему подключились спонсоры и волонтеры. Всей командой планируют воссоздать исторический облик 1654 года. Замок будет окружен четырьмя величественными башнями. А туристы смогут остановиться в гостиничном комплексе.

К тому же, здесь неплохо кормят. Смачный гастротур оценили и мы. Обед на морозе при свечах. Наталья Крапивина:

Я вас угощу супом охотничьим на потрошках из дичи и на лесных дарах. Тут не только грибы, но и очень редкие целебные травы. Ни один настоящий охотничий суп немыслим без ягод можжевельника. Здесь и сныть, и крапива.

В канун рождественских, новогодних праздников, которые грядут в скором времени, я могу предложить классический традиционный постный борщ на свекольной закваске с грибными ушками.

А еще фирменный журек, овсяные блины с мочанкой и душистый иван-чай. Неспроста путешественники приезжают в Любчу со всех уголков Беларуси. Не остаются в стороне и страны-соседи. Рядом Налибокская пуща, где можно поохотиться. Да и рыбалка на Немане что надо.

Для поклонников трофеев обустроили уютный домик с номерами, камином и бильярдом. Можно покататься по живописным просторам на квадроциклах и лодках. Так что приезжайте на Колядки, скучно не будет.