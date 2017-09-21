Верующие празднуют Рождество Девы Марии 21 сентября

Они открывают новый церковный год, символизируя, что вся история Нового Завета – спасения человечества – начинается с появления на свет маленькой девочки в семье благочестивых родителей преклонного возраста. В благодарность Богу за дитя родители с 3 лет отдали Марию на воспитание в храм. Ей было суждено стать непорочной Матерью Спасителя.