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Верующие празднуют Рождество Девы Марии 21 сентября

21 сентября 2017 08:43
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Новости Беларуси. Торжественные молебны идут в православных храмах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Верующие празднуют Рождество Девы Марии 21 сентября-1

Они открывают новый церковный год, символизируя, что вся история Нового Завета – спасения человечества – начинается с появления на свет маленькой девочки в семье благочестивых родителей преклонного возраста. В благодарность Богу за дитя родители с 3 лет отдали Марию на воспитание в храм. Ей было суждено стать непорочной Матерью Спасителя.

# общество # Фотофакт # Православные в Беларуси

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