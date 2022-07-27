Портреты из каракулей. Этот художник покорил мир талантом создавать необычные рисунки

Художник из Филиппин создает подробные портреты знаменитостей и других персонажей из каракулей.
Художник из Филиппин создает подробные портреты знаменитостей и других персонажей из каракулей.
Фото: Oddity Central
Подобного рода портреты не принято ассоциировать с высоким искусством, однако этот филиппинский художник доказывает обратное, передает Oddity Central. Его портреты уникальны и узнаваемы, хотя на первый взгляд рисунок может показаться грязноватым и небрежным.
Фото: Oddity Central
Глядя на эти портреты, трудно поверить, что они состоят из каракулей. Но если внимательно рассмотреть, выясняется, что это так. Художник черпает вдохновение из музыки и кино. В его портфолио много портретов актеров и музыкантов.
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