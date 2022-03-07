Их жизни могут позавидовать многие. Как женщина тратит огромное состояние на гардероб своих собак

Некоторые настолько любят своих питомцев, что готовы отдать любые деньги ради их счастья. Поэтому собакам Ромео и Реджи повезло, что у них такая любящая хозяйка, которая за шесть лет совместной жизни потратила на их гардероб 30 тысяч фунтов стерлингов (40,2 тысячи долларов).

Как рассказало издание Daily Mirror, в шкафу у животных хранится 50 костюмов и 70 галстуков-бабочек. Самой любимой одеждой у питомцев являются два шёлковых жакета, за которые Леоне, их хозяйка, отдала 6,5 тысячи фунтов стерлингов (около 9 тысяч долларов).