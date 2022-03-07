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Их жизни могут позавидовать многие. Как женщина тратит огромное состояние на гардероб своих собак

07 марта 2022 13:12
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Некоторые настолько любят своих питомцев, что готовы отдать любые деньги ради их счастья. Поэтому собакам Ромео и Реджи повезло, что у них такая любящая хозяйка, которая за шесть лет совместной жизни потратила на их гардероб 30 тысяч фунтов стерлингов (40,2 тысячи долларов).  

Как рассказало издание Daily Mirror, в шкафу у животных хранится 50 костюмов и 70 галстуков-бабочек. Самой любимой одеждой у питомцев являются два шёлковых жакета, за которые Леоне, их хозяйка, отдала 6,5 тысячи фунтов стерлингов (около 9 тысяч долларов).  

Их жизни могут позавидовать многие. Как женщина тратит огромное состояние на гардероб своих собак-1

Фото: Daily Mirror/Leone Galler

В специально оборудованной гардеробной также хранится и самое дорогое одеяние. Это жилетка из настоящего золота. К слову, такой наряд стоил 5 тысяч фунтов стерлингов (около 7 тысяч долларов).  

Их жизни могут позавидовать многие. Как женщина тратит огромное состояние на гардероб своих собак-4

Фото: Daily Mirror/Leone Galler

Кстати, любовь женщины к собакам проявляется не только в их гардеробе, но и в рационе. Например, они пьют только бутилированную воду, а по праздникам лакомятся стейками. Сама же Леоне и её супруг Стив для себя выбирают менее изысканные наряды, например, обычные джинсы и толстовку, чтобы было удобно выгуливать четвероногих друзей.  

Их жизни могут позавидовать многие. Как женщина тратит огромное состояние на гардероб своих собак-7

Фото: Daily Mirror/Leone Galler

«Мои собаки значат для меня всё. Мои сыновья уже выросли, так что они мои дети», – поделилась Леоне.  

Кто-то покупает своим питомцам лучшие наряды, а кто-то разрешает им управлять жизнью. Узнать, на какие жертвы пришлось пойти мужчине, когда собака загадывала ему желания, можно здесь.

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

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