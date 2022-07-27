27 июля – День пяти случайных встреч. Какие ещё события отмечают?

Храм Христа Спасителя заложен в Москве в 1836 году

27 июля. В 1836 году в этот день в честь победы русского воинства в войне 1812 года в Москве был заложен храм Христа Спасителя. Решение о создании первого храма в честь победы было принято императором Александром I. Драматическая судьба храма сделала его не только памятником павшим в 1812 году, но и свидетельством сложных перипетий в истории России XX века. В годы сталинского режима храм был взорван, и на его месте должен был появиться Дворец Советов – огромное здание, увенчанное скульптурой Ленина. Реализации грандиозной задумки помешала война, а после ее окончания средств на Дворец уже не нашлось. В 1960 году на месте собора появился открытый плавательный бассейн «Москва», просуществовавший до 1994 года. В 1990-х, уже в новой России, храм решили построить заново. Он был возведен, но это уже не тот храм, что стоял здесь сто лет назад, несмотря на внешнее сходство. Старейший центральный банк мира был создан 27 июля 1694 года

Старейший центральный банк мира – Банк Англии – был создан 27 июля 1694 года шотландским купцом Уильямом Патерсоном. Компанию ему составили 1 268 акционеров, предоставивших 1 миллион 200 тысяч фунтов стерлингов в качестве кредита под 8 % годовых королю Вильгельму III, остро нуждавшемуся в средствах для продолжения войны с Францией. Король наделил Банк Англии правом функционирования как акционерное общество с ограниченной ответственностью. Такое право не предоставлялось ни одному британскому банку вплоть до 1826 года. В 1946 году после принятия Закона о Банке Англии он был национализирован и начал действовать в качестве государственного. Сегодня Банк уполномочен способствовать развитию и поддержанию на стабильном уровне всей денежной и финансовой системы Великобритании. Он выполняет функции центрального банка Соединенного Королевства и организует работу Комитета по денежной политике, который отвечает за управление денежно-кредитной политикой страны. 27 июля 1921 года обнаружили способ получения инсулина

История науки богата знаменательными событиями, но открытие инсулина стоит в особом ряду, поскольку это тот редкий случай, когда научный эксперимент очень быстро, всего через несколько месяцев, дал потрясающий результат – спасенные человеческие жизни. 27 июля 1921 года канадский физиолог Фредерик Грант Бантинг выступил с докладом о получении инсулина. Что же такое инсулин? Это белковый гормон, который выполняет в организме функции проводника глюкозы, помогая ей попасть в клетку, где она используется в качестве источника энергии. Если же по каким-то причинам инсулина не хватает, то продукты питания, содержащие сахар, не могут усваиваться клетками и это приводит к накоплению сахара в крови, что крайне опасно для организма. В январе 1922 года после успешных испытаний с собаками была сделана первая в истории инъекция инсулина страдающему диабетом 14-летнему мальчику. Это был успех – не только не было явных побочных действий, но и у больного перестал прогрессировать диабет. В 1923 году за свое открытие Фредерик Грант Бантинг получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине. 27 июля 1900 года был приготовлен первый гамбургер

122 года назад, 27 июля 1900 года, был приготовлен первый гамбургер. Идея положить традиционный немецкий бифштекс между двумя булочками, добавив лист салата и соус, пришла к владельцу ресторана в городе Нью-Хейвен в США Луи Лессингу. Широкую известность гамбургеры получили через четыре года на Всемирной выставке в Сент-Луисе. В истории гамбургера много ярких моментов. Например, в Лас-Вегасе в ресторане «Флер де Лиз» продается самый дорогой бургер в мире. Его стоимость – 5 тысяч долларов. Он сделан из говядины Кобе с кусочком фуа-гра, трюфельным соусом и стружкой черного трюфеля. Самый большой гамбургер можно попробовать в одной из закусочных Пенсильвании. Его вес составляет 7 килограммов, а стоит всего 30 долларов. 27 июля – День пяти случайных встреч