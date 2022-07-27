27 июля – День пяти случайных встреч. Какие ещё события отмечают?

27 июля. В 1836 году в этот день в честь победы русского воинства в войне 1812 года в Москве был заложен храм Христа Спасителя. Решение о создании первого храма в честь победы было принято императором Александром I. Драматическая судьба храма сделала его не только памятником павшим в 1812 году, но и свидетельством сложных перипетий в истории России XX века. В годы сталинского режима храм был взорван, и на его месте должен был появиться Дворец Советов – огромное здание, увенчанное скульптурой Ленина. Реализации грандиозной задумки помешала война, а после ее окончания средств на Дворец уже не нашлось. В 1960 году на месте собора появился открытый плавательный бассейн «Москва», просуществовавший до 1994 года. В 1990-х, уже в новой России, храм решили построить заново. Он был возведен, но это уже не тот храм, что стоял здесь сто лет назад, несмотря на внешнее сходство.
Старейший центральный банк мира – Банк Англии – был создан 27 июля 1694 года шотландским купцом Уильямом Патерсоном. Компанию ему составили 1 268 акционеров, предоставивших 1 миллион 200 тысяч фунтов стерлингов в качестве кредита под 8 % годовых королю Вильгельму III, остро нуждавшемуся в средствах для продолжения войны с Францией. Король наделил Банк Англии правом функционирования как акционерное общество с ограниченной ответственностью. Такое право не предоставлялось ни одному британскому банку вплоть до 1826 года. В 1946 году после принятия Закона о Банке Англии он был национализирован и начал действовать в качестве государственного. Сегодня Банк уполномочен способствовать развитию и поддержанию на стабильном уровне всей денежной и финансовой системы Великобритании. Он выполняет функции центрального банка Соединенного Королевства и организует работу Комитета по денежной политике, который отвечает за управление денежно-кредитной политикой страны.
История науки богата знаменательными событиями, но открытие инсулина стоит в особом ряду, поскольку это тот редкий случай, когда научный эксперимент очень быстро, всего через несколько месяцев, дал потрясающий результат – спасенные человеческие жизни. 27 июля 1921 года канадский физиолог Фредерик Грант Бантинг выступил с докладом о получении инсулина. Что же такое инсулин? Это белковый гормон, который выполняет в организме функции проводника глюкозы, помогая ей попасть в клетку, где она используется в качестве источника энергии. Если же по каким-то причинам инсулина не хватает, то продукты питания, содержащие сахар, не могут усваиваться клетками и это приводит к накоплению сахара в крови, что крайне опасно для организма. В январе 1922 года после успешных испытаний с собаками была сделана первая в истории инъекция инсулина страдающему диабетом 14-летнему мальчику. Это был успех – не только не было явных побочных действий, но и у больного перестал прогрессировать диабет. В 1923 году за свое открытие Фредерик Грант Бантинг получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине.
122 года назад, 27 июля 1900 года, был приготовлен первый гамбургер. Идея положить традиционный немецкий бифштекс между двумя булочками, добавив лист салата и соус, пришла к владельцу ресторана в городе Нью-Хейвен в США Луи Лессингу. Широкую известность гамбургеры получили через четыре года на Всемирной выставке в Сент-Луисе. В истории гамбургера много ярких моментов. Например, в Лас-Вегасе в ресторане «Флер де Лиз» продается самый дорогой бургер в мире. Его стоимость – 5 тысяч долларов. Он сделан из говядины Кобе с кусочком фуа-гра, трюфельным соусом и стружкой черного трюфеля. Самый большой гамбургер можно попробовать в одной из закусочных Пенсильвании. Его вес составляет 7 килограммов, а стоит всего 30 долларов.
27 июля – День пяти случайных встреч. Еще один приятный день, который хочется провести, следуя самому названию. Случайно можно встретить не только людей. Вы можете встретиться с кошкой во дворе или с вещью, что давно потеряли. Неважно, кто или что попадется вам на пути. 27 июля не стоит сидеть дома. Выйдите на улицу и прогуляйтесь. Возможно, вы встретите свое новое любимое платье или вашего старого друга – жизнь ведь полна сюрпризов.
И пусть вам этот день запомнится чем-то хорошим!