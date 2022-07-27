Этому парню всего 25. Почему он выглядит намного старше своих лет?

25-летний парень из Китая прославился в интернете благодаря своей старой внешности. Его фото стали вирусными в Сети.
25-летний парень из Китая прославился в интернете благодаря своей старой внешности. Его фото стали вирусными в Сети.
Фото: Oddity Central
Снимки, где парень в немодной одежде, очках и со слишком «взрослой» прической, стали популярны в социальных сетях, сообщает Oddity Central. Парень выглядит как мужчина 40 лет, хотя ему всего 25. Молодой человек не страдает никакими заболеваниями, но кажется неестественно старым.
Фото: Oddity Central
Пользователи социальных сетей пишут парню комментарии с юмором. Сам герой работает в офисе. Он признался, что иметь такой гардероб и внешний вид требуют на работе. Однако многие поставили под сомнение слова молодого человека. Некоторые комментаторы порекомендовали юноше похудеть, чтобы выглядеть ближе к своему возрасту.
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