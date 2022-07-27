Этому парню всего 25. Почему он выглядит намного старше своих лет?

25-летний парень из Китая прославился в интернете благодаря своей старой внешности. Его фото стали вирусными в Сети.



Фото: Oddity Central

Снимки, где парень в немодной одежде, очках и со слишком «взрослой» прической, стали популярны в социальных сетях, сообщает Oddity Central. Парень выглядит как мужчина 40 лет, хотя ему всего 25. Молодой человек не страдает никакими заболеваниями, но кажется неестественно старым.