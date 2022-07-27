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Этому парню всего 25. Почему он выглядит намного старше своих лет?

27 июля 2022 09:17
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25-летний парень из Китая прославился в интернете благодаря своей старой внешности. Его фото стали вирусными в Сети.

Этому парню всего 25. Почему он выглядит намного старше своих лет? -1


Фото: Oddity Central

Снимки, где парень в немодной одежде, очках и со слишком «взрослой» прической, стали популярны в социальных сетях, сообщает Oddity Central. Парень выглядит как мужчина 40 лет, хотя ему всего 25. Молодой человек не страдает никакими заболеваниями, но кажется неестественно старым.

Этому парню всего 25. Почему он выглядит намного старше своих лет? -4


Фото: Oddity Central

Пользователи социальных сетей пишут парню комментарии с юмором. Сам герой работает в офисе. Он признался, что иметь такой гардероб и внешний вид требуют на работе. Однако многие поставили под сомнение слова молодого человека. Некоторые комментаторы порекомендовали юноше похудеть, чтобы выглядеть ближе к своему возрасту.

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# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

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