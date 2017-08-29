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«Понимаю, что не могу молчать»: дочь Веры Глаголевой разоблачила «друзей» мамы

29 августа 2017 14:09
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Новости России. Дочь актрисы Веры Глаголевой – Анна Нахапетова – попросила «друзей» своей мамы перестать давать лживые комментарии по поводу болезни актрисы.

Пост, который девушка опубликовала 28 августа, она назвала криком души. По словам Нахапетовой, всем, кто распространяет и перепечатывает ложную информацию должно быть стыдно.

Анна Нахапетова, старшая дочь Веры Глаголевой:
Я, конечно, знаю, что бороться бесполезно, но каждый раз, когда мне на глаза попадается новая и новая статья, понимаю, что не могу молчать! Итак, сразу хочу спросить актрису Марину Яковлеву, интервью которой можно прочитать почти в каждом издании. Вы зачем это делаете, о какой дружбе Вы можете говорить, если рассказываете о том, как сейчас страдает мамин брат Борис, которого уже семь месяцев нет в живых. Зачем описывать какие-то подробности болезни, о которых Вы по определению не можете знать. Певица Катя Лель, что любопытно, оказывается весь вечер следила за мной на свадьбе Насти и Саши, теперь же рассказывает душераздирающую историю, как всю свадьбу я прорыдала, чувствуя скорый уход мамы. У Вас, Катя, видимо, очень богатая фантазия и воображение, продолжайте лучше воплощать ее в своём творчестве. 

«Понимаю, что не могу молчать»: дочь Веры Глаголевой разоблачила «друзей» мамы -1

Фото: instagram.com/anahapetova

Нахапетова рассказала еще одну историю, которая ее крайне возмутила. Ей оказалось интервью с близкой подругой режиссера и актрисы. Женщина анонимно рассказала о том, как Глаголевой было плохо и как ее отправляли на лечение. Дочь актрисы назвала эту историю «ахинеей» и добавила, что старалась не обращать внимание на такие публикации, но ей сложно читать эту грязь про мать. Поэтому девушка и написала это обращение.

Актриса и режиссер Вера Глаголева умерла 16 августа – здесь подробнее. Дочери актрисы попросили СМИ не беспокоить их семью в такое тяжелое время.

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