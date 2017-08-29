«Понимаю, что не могу молчать»: дочь Веры Глаголевой разоблачила «друзей» мамы

Новости России. Дочь актрисы Веры Глаголевой – Анна Нахапетова – попросила «друзей» своей мамы перестать давать лживые комментарии по поводу болезни актрисы.

Пост, который девушка опубликовала 28 августа, она назвала криком души. По словам Нахапетовой, всем, кто распространяет и перепечатывает ложную информацию должно быть стыдно.

Анна Нахапетова, старшая дочь Веры Глаголевой:

Я, конечно, знаю, что бороться бесполезно, но каждый раз, когда мне на глаза попадается новая и новая статья, понимаю, что не могу молчать! Итак, сразу хочу спросить актрису Марину Яковлеву, интервью которой можно прочитать почти в каждом издании. Вы зачем это делаете, о какой дружбе Вы можете говорить, если рассказываете о том, как сейчас страдает мамин брат Борис, которого уже семь месяцев нет в живых. Зачем описывать какие-то подробности болезни, о которых Вы по определению не можете знать. Певица Катя Лель, что любопытно, оказывается весь вечер следила за мной на свадьбе Насти и Саши, теперь же рассказывает душераздирающую историю, как всю свадьбу я прорыдала, чувствуя скорый уход мамы. У Вас, Катя, видимо, очень богатая фантазия и воображение, продолжайте лучше воплощать ее в своём творчестве.