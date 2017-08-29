Финал 7-го сезона «Игры престолов» посмотрело рекордное количество человек

Предыдущий рекорд был установлен первой серией седьмого сезона, премьера которой состоялась 16 июля – здесь подробнее .

Новости США. Завершился седьмой сезон сериала «Игра престолов». Последний эпизод сериала побил рекорд по просмотрам среди всех серий саги.

Финальную серию сезона смотрели более 12 миллионов человек.

Общее количество просмотров с учетом всех сервисов составило более 16 миллионов.

В эту цифру не включены пиратские просмотры и ретрансляции – так что итоговая цифра может быть в разы выше.

Нынешний сезон транслировался не без проблем. Хакеры несколько раз взламывали данные телеканала HBO и выкладывали сценарий или монтажную версию нескольких эпизодов. Представители телеканала назвали такой поступок «разрушительным» – подробности здесь.