Финал 7-го сезона «Игры престолов» посмотрело рекордное количество человек

Новости США. Завершился седьмой сезон сериала «Игра престолов». Последний эпизод сериала побил рекорд по просмотрам среди всех серий саги.
Предыдущий рекорд был установлен первой серией седьмого сезона, премьера которой состоялась 16 июля – здесь подробнее.
Финальную серию сезона смотрели более 12 миллионов человек.
Общее количество просмотров с учетом всех сервисов составило более 16 миллионов.
В эту цифру не включены пиратские просмотры и ретрансляции – так что итоговая цифра может быть в разы выше.
Нынешний сезон транслировался не без проблем. Хакеры несколько раз взламывали данные телеканала HBO и выкладывали сценарий или монтажную версию нескольких эпизодов. Представители телеканала назвали такой поступок «разрушительным» – подробности здесь.
Восьмой сезон «Игры престолов» будет последним. Точные даты неизвестны, но предположительно он выйдет в 2018 году. Последние книги серии Джордж Мартин еще дописывает – сериал опережает литературный первоисточник. Интернет-пользователи отметили сходство Мартина и исполнителя главной роли – Кита Харингтона.
В сети обсуждают сходство Джона Сноу и создателя «Игры престолов»
Перед стартом седьмого сезона в июле было опубликовано видео со всеми смертями в сериале. После нового сезона их станет еще больше (смотрите здесь).