Помощница Меган Маркл уволилась через полгода после королевской свадьбы

Новости Великобритании. От герцогини Сассекской ушла помощница. Эми Пикерилл уволилась спустя полгода работы с Меган Маркл.

Как сообщает Daily Mail, источник из Кенсингтонского дворца подтвердил эту информацию и сказал, что уход Эми стал для них настоящей неожиданностью.

По словам источника, Пикерилл была профессионалом, свадьба принца Гарри и Меган Маркл прошла благополучно благодаря стараниям Эми. Ассистентке, помимо прочего, пришлось улаживать проблемы, которые возникли после отказа отца невесты приехать на свадьбу за пять дней до церемонии.

Принцесса Евгения, Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Сравниваем свадебные платья «королевских» невест

Королевский биограф Роберт Джобсон утверждает, что подготовка к свадьбе была настолько напряженной, что принц Гарри стал «раздражительным и вспыльчивым». Был случай, когда он повысил голос и сказал: «Меган получит всё, что захочет!».

Бывший агент и подруга Маркл Джина Нелторп-Коун сказала, что герцогиня Сассекская была весьма придирчива не только к своему внешнему виду, но и к окружению.

Летом этого года пост личного помощника принца Гарри оставил Эдвард Лейн Фокс.