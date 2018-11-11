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Помощница Меган Маркл уволилась через полгода после королевской свадьбы

11 ноября 2018 12:25
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Новости Великобритании. От герцогини Сассекской ушла помощница. Эми Пикерилл уволилась спустя полгода работы с Меган Маркл.  

Как сообщает Daily Mail, источник из Кенсингтонского дворца подтвердил эту информацию и сказал, что уход Эми стал для них настоящей неожиданностью.  

По словам источника, Пикерилл была профессионалом, свадьба принца Гарри и Меган Маркл прошла благополучно благодаря стараниям Эми. Ассистентке, помимо прочего, пришлось улаживать проблемы, которые возникли после отказа отца невесты приехать на свадьбу за пять дней до церемонии.  

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Королевский биограф Роберт Джобсон утверждает, что подготовка к свадьбе была настолько напряженной, что принц Гарри стал «раздражительным и вспыльчивым». Был случай, когда он повысил голос и сказал: «Меган получит всё, что захочет!».  

Бывший агент и подруга Маркл Джина Нелторп-Коун сказала, что герцогиня Сассекская была весьма придирчива не только к своему внешнему виду, но и к окружению.  

Летом этого года пост личного помощника принца Гарри оставил Эдвард Лейн Фокс.

Помощница Меган Маркл уволилась через полгода после королевской свадьбы-1

Фото: Tim Rooke / REX / Shutterstock  

Несколько дней назад уволилась Эми Пикерилл.

Помощница Меган Маркл уволилась через полгода после королевской свадьбы-4

Фото: UK Press via Getty Images  

Вскоре уйдёт и 49-летняя Саманта Коэн по прозвищу «пантера», которая была с королевской семьёй 17 лет.  

Помощница Меган Маркл уволилась через полгода после королевской свадьбы-7

Фото: Getty Images  

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Стоит упомянуть, что герцогиня Сассекская едва ли имеет отношение к уходу Фокса и Коэн. Саманта собиралась уйти в отставку ещё летом 2018 года, но её попросили задержаться на полгода, чтобы преподать Меган уроки поведения в королевском обществе. Положение Эдварда тоже было под вопросом. О том, что мужчина может уволиться, стало известно летом 2017 года.  

Осенью 2018 года было объявлено о беременности Меган Маркл.  

После этой новости мы собрали 10 лучших образов герцогини Сассекской – здесь подробности.  

# Королевская семья # калейдоскоп # Меган Маркл # Принц Гарри # Эдвард Лейн Фокс # Эми Пикерилл # Саманта Коэн

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