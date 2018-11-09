Те же туфли и платье. Кейт Миддлтон повторила образ через шесть лет

Новости Великобритании. Кейт Миддлтон повторила образ шестилетней давности. Герцогиня Кембриджская надела голубое платье в пол на церемонию Тusk Conservation Awards, которая проходила в Лондоне. На ней принц Уильям вручал награду за сохранение дикой природы Африки.

2018 год

По информации Daily Mail, к платью Кейт Миддлтон было приковано много внимания. Наряд от британского дизайнера Jenny Packam с изящной спиной из кружева герцогиня впервые надела шесть лет назад – в 2012 году – на мероприятии, которое было посвящено Олимпийским играм. Герцогиня также отдала предпочтение тем же туфлям, с которыми она впервые надела платье.

2012 год

С того момента Миддлтон трижды стала мамой. В этот раз на публике Кейт появилась с другой прической – она распустила волосы и сделала локоны. Шесть лет назад герцогиня собрала волосы в элегантный пучок.

2018 год