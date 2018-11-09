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Те же туфли и платье. Кейт Миддлтон повторила образ через шесть лет

09 ноября 2018 14:47
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Новости Великобритании. Кейт Миддлтон повторила образ шестилетней давности.

Герцогиня Кембриджская надела голубое платье в пол на церемонию Тusk Conservation Awards, которая проходила в Лондоне. На ней принц Уильям вручал награду за сохранение дикой природы Африки.

Те же туфли и платье. Кейт Миддлтон повторила образ через шесть лет -1

2018 год

По информации Daily Mail, к платью Кейт Миддлтон было приковано много внимания. Наряд от британского дизайнера Jenny Packam с изящной спиной из кружева герцогиня впервые надела шесть лет назад – в 2012 году – на мероприятии, которое было посвящено Олимпийским играм. Герцогиня также отдала предпочтение тем же туфлям, с которыми она впервые надела платье.

Те же туфли и платье. Кейт Миддлтон повторила образ через шесть лет -4

2012 год

С того момента Миддлтон трижды стала мамой.

В этот раз на публике Кейт появилась с другой прической – она распустила волосы и сделала локоны.  Шесть лет назад герцогиня собрала волосы в элегантный пучок. 

Те же туфли и платье. Кейт Миддлтон повторила образ через шесть лет -7

2018 год

Пара на ковровой дорожке выглядела счастливой и расслабленной, общаясь с гостями мероприятия.

Какое блюдо любит Кейт Миддлтон. Рассказывает её супруг (читать далее). 

# Королевская семья # калейдоскоп # Кейт Миддлтон # Фотофакт

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