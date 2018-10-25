Модный конфуз. Меган Маркл забыла снять ценник с платья и появилась на публике

Новости Великобритании. Меган Маркл совершила небольшую модную ошибку – она надела платье с биркой и появилась на публике.

Сейчас Меган Маркл и принц Гарри посещают королевство Тонго. Из самолета 37-летняя Маркл вышла в ярком красном платье с ценником. Девушка ничуть не смутилась.