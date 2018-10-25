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Модный конфуз. Меган Маркл забыла снять ценник с платья и появилась на публике

25 октября 2018 14:18
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Новости Великобритании. Меган Маркл совершила небольшую модную ошибку – она надела платье с биркой и появилась на публике.

Сейчас Меган Маркл и принц Гарри посещают королевство Тонго. Из самолета 37-летняя Маркл вышла в ярком красном платье с ценником. Девушка ничуть не смутилась. 

Модный конфуз. Меган Маркл забыла снять ценник с платья и появилась на публике-1

Фото: Reuters

Оплошность вскоре была замечена, и ценник удалили помощники герцогини Сассекской. Однако наиболее зоркие интернет-пользователи разглядели стоимость платья.

Сейчас супруги находятся в королевском турне по Австралии и Океании.

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# Королевская семья # калейдоскоп # Меган Маркл # Принц Гарри # Фотофакт

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