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«Шыкоўна гучыце»: первый белорусский кругосветный перелёт в клипе J:Морс

09 ноября 2018 11:00
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Новости Беларуси. 18 августа с аэродрома «Липки» взлетел легкомоторный самолёт Cessna 182T с двумя пилотами на борту. Так начался первый белорусский кругосветный перелёт, о котором группа J:Морс сняла клип.  

«Шыкоўна гучыце»: первый белорусский кругосветный перелёт в клипе J:Морс-1

Фото: letim.by  

Маршрут был составлен так, чтобы не пролетать зону экватора и не оказываться высоко на севере. Воздушное судно двигалось в средних широтах. Организацией занимались две команды: первая – Белорусская федерация авиационного спорта, вторая находится в городе Форт-Лодердейл (Флорида, США).  

«Шыкоўна гучыце»: первый белорусский кругосветный перелёт в клипе J:Морс-4

Фото: letim.by  

Роли пилотов на себя взяли председатель БФАС Александр Центер и руководитель авиационной академии SkyEagle Aviation (США) Андрей Борисевич. Во время полёта лётчики вели видеодневник. В основном они показывали пейзажи, но были и разговоры с разными людьми, а также ответы на вопросы тех, кто следил за путешествием Центера и Борисевича.  

«Шыкоўна гучыце»: первый белорусский кругосветный перелёт в клипе J:Морс-7

Фото: letim.by  

Когда пилотов спросили, чего им не хватает, мужчины ответили, что жён, а один из них упомянул, что и по собаке скучает. Раскрыли белорусы и ещё одну тайну – почти всегда они летели на автопилоте, но посадки и взлёты выполнялись вручную.  

«Шыкоўна гучыце»: первый белорусский кругосветный перелёт в клипе J:Морс-10

Фото: letim.by  

Россию пилоты пересекли за 10 дней. Последней точкой остановки стала Бухта Провидения. Далее белорусы направились в Аляску. Интересный факт: пилоты украшали самолёт наклейкой флага  каждой страны, где они останавливались для отдыха.  

На 15 день была проведена плановая проверка состояния самолёта. В США лётчики посетили Национальный парк Йеллоустон, где у них была редкая возможность пройтись пешком.  

«Шыкоўна гучыце»: первый белорусский кругосветный перелёт в клипе J:Морс-13

Фото: letim.by  

Пока пилоты продолжали своё путешествие, о них узнала группа J:Морс, которая исполнила для мужчин песню «Гренландия» из альбома «Воздух». Вскоре после этого было записано и видеообращение к пилотам, где им передавали привет друзья и коллеги.  

Всего путешествие длилось 30 дней. По возвращении Александра и Андрея поприветствовали с растяжкой «Добро пожаловать домой» и поздравили с успешно выполненной миссией. Затем с пилотами связались члены группы J:Морс, песни которой лётчики слушали во время полёта.  

«Шыкоўна гучыце»: первый белорусский кругосветный перелёт в клипе J:Морс-16

Фото: letim.by  

Музыканты пообщались с пилотами, и в итоге появился совместный клип, который состоит из нарезки видеозаписей полёта и песни J:Морс. Коллектив исполнил белорусскоязычную композицию «Крылы» в ангаре того самого аэродрома, где начался и закончился первый кругосветный белорусский перелёт.  

«Шыкоўна гучыце»: первый белорусский кругосветный перелёт в клипе J:Морс-19

Фото: instagram.com/vpougatch  

За день клип  посмотрели более трёх тысяч раз, пользователи похвалили труды группы.  

«Дзякуй за прыемную песню і натхняльны кліп»,  

«Наверное, самое прекрасное и гордое чувство за наших ребят, завязанное в чувствах и словах этой песни... Спасибо большое за позитив и вдохновляющее настроение»,  

«Шыкоўна гучыце, як заўсёды».  

«Шыкоўна гучыце»: первый белорусский кругосветный перелёт в клипе J:Морс-22

Фото: letim.by  

Не так давно путешествовал и фронтмен группы J:Морс – Владимир Пугач. Исполнитель посетил Альпы и тоже опубликовал небольшой видеодневник. 

«Я убил свою новую обувь, зато мозг прочистил» (здесь подробнее).  

# Путешествия # калейдоскоп # Александр Центер # Андрей Борисевич # Владимир Пугач # Видеофакт

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