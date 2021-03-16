Помните ту самую Людку из фильма «Любовь и голуби»? Посмотрите, как изменилась актриса за 37 лет

Со съемок фильма «Любовь и голуби» прошло уже 37 лет. Фразы любимых персонажей разобрали на цитаты, но все так же продолжают смотреть эту лирическую комедию с ностальгией. Скажите «Людк, а Людк!», и все сразу поймут, о чем идет речь. Мы решили узнать, как же сегодня живет та самая Людка из фильма «Любовь и голуби».

Фото: кадр из фильма «Любовь и голуби»

Старшую дочь Василия и Надежды Кузякиных Людмилу сыграла Янина Лисовская. У ее героини, Людки, начинаются проблемы в личной жизни, поэтому она переезжает к родителям.

Фото: кадр из фильма «Любовь и голуби»

На эту роль Янину Лисовскую утвердил сам режиссер картины Владимир Меньшов. Будучи еще совсем молодой актрисой, ей пришлось сниматься с настоящими мэтрами – Людмилой Гурченко, Сергеем Юрским, Ниной Дорошиной, Александром Михайловым.

Фото: кадр из фильма «Любовь и голуби»

Янина родилась в семье актеров, и все детство провела за театральными кулисами. Понятно, почему в будущем она решила связать жизнь с искусством. После школы Лисовская поступила в Гнесинку, а потом отучилась в школе-студии МХАТ.

Фото: кадр из фильма «Любовь и голуби», instagram.com/ dni_rojdeniya_akterov_

После учебы актриса начала сниматься в кино, а также участвовала в радиоспектаклях. Спустя много лет роль Людки осталась одной из самых ярких для Янины Лисовской. А сама актриса призналась в интервью, что «Любовь и голуби» – до сих пор ее любимый фильм.

Фото: instagram.com/ sputnikkinozritelya

Судьба сложилась так, что в 1990-х она уехала жить в Германию. Дело в том, что Лисовская вышла замуж за немецкого актера Вольфа Листа, и они вместе переехали на его родину. Но и за границей женщина не оставила актерскую карьеру. Поначалу она служила во Фрайбургском театре, а потом начала строить свою режиссерскую карьеру.

Фото: instagram.com/ sputnikkinozritelya

Она поставила больше десяти спектаклей: «Маленький Мук», «Руслан и Людмила», «Ревизор», «Волшебник изумрудного города». Актриса продолжила сниматься в кино. Она появилась в немецких картинах «Живущий у Рейна», «Ласточкино гнездо», «Рандеву». Сейчас она преподает актерское мастерство в немецком городе Ганновер.

Фото: instagram.com/ sputnikkinozritelya