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«Отлавливать намного меньше стали». Как работает пункт временного содержания бездомных животных в Минске

16 марта 2021 08:46
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Татьяна Черкас, зооинженер, начальник участка №2 ГП «Фауна города»:
Я лично не приветствую того, что котики на улице, каждый должен быть дома, у каждого должен быть хозяин.  

Для сотрудницы пункта временного содержания Татьяны Филипповны все пушистые постояльцы занимают особое место в сердце. Она вместе с коллегами переживает за судьбу каждого бездомного четвероногого. Может быть, поэтому в последнее время истории брошенных животных заканчиваются хэппи-эндом: надолго в пункте они не задерживаются и обретают новый дом.  

«Отлавливать намного меньше стали». Как работает пункт временного содержания бездомных животных в Минске-1

Тамара Цариковская, директор ГП «Фауна города»:  
Вообще отлавливать намного меньше стали. Если в 2019 мы отловили 4200, то в 2020 – 2900. Мы отлавливаем по графикам с местными исполнительными органами и по заявкам жилищных служб. За февраль своих животных забрали 14 человек, новых владельцев нашли 86 животных.  

«Отлавливать намного меньше стали». Как работает пункт временного содержания бездомных животных в Минске-4

«Фауна города» – это пункт временного содержания, а не приют. Для бездомных животных здесь как можно скорее стараются найти любящих хозяев. Помогают волонтеры, рекламные компании и социальные сети.  

Тамара Цариковская:  
На нашем сайте еще есть такая кнопка «потерянные и найденные животные», причем на эту кнопку можно перейти с любого сайта ЖКХ, оттуда тоже можно перейти на наш сайт и сразу посмотреть: кто кого потерял, кто кого нашел.  

«Отлавливать намного меньше стали». Как работает пункт временного содержания бездомных животных в Минске-7

Татьяна Черкас:  
Они адаптируются быстренько, денечек-второй и все, они кормятся и рабочие по уходу ласково с ними обращаются и они адаптируются. Потом даже можно их людям отдавать.  

«Отлавливать намного меньше стали». Как работает пункт временного содержания бездомных животных в Минске-10

Щенков и котят разбирают быстро. Пристроить взрослых бездомышей сложнее. Здесь надежда на волонтеров: они делают все возможное, чтобы кошачья и собачья жизнь стала слаще.  

«Отлавливать намного меньше стали». Как работает пункт временного содержания бездомных животных в Минске-13

Тамара Цариковская:  
Всем нужно привыкнуть друг к другу, животным и хозяевам, а есть такие, которые уже на завтра возвращают, потому что он им где-то там испортил или он что-то им где-то сделал не так, как они хотели, поэтому возвращают. Есть такие.  

«Отлавливать намного меньше стали». Как работает пункт временного содержания бездомных животных в Минске-16

Обеспечить животным сложное лечение «Фауна города» не в силах. Все, что может предложить пункт – прививку от бешенства и первую помощь при необходимости. За сложные случаи всегда готовы взяться волонтеры: они выхаживают больных четырехлапых, собирают деньги на операции, обеспечивают передержку и медицинский уход. Выбрать себе друга в «Фауне города» можно в любой день. 

# Бездомные животные # калейдоскоп # Татьяна Черкас # Тамара Цариковская # Юлия Самусенко # Фотофакт # Человек и животные

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