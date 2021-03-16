«Отлавливать намного меньше стали». Как работает пункт временного содержания бездомных животных в Минске

Татьяна Черкас, зооинженер, начальник участка №2 ГП «Фауна города»:

Я лично не приветствую того, что котики на улице, каждый должен быть дома, у каждого должен быть хозяин. Для сотрудницы пункта временного содержания Татьяны Филипповны все пушистые постояльцы занимают особое место в сердце. Она вместе с коллегами переживает за судьбу каждого бездомного четвероногого. Может быть, поэтому в последнее время истории брошенных животных заканчиваются хэппи-эндом: надолго в пункте они не задерживаются и обретают новый дом.

Тамара Цариковская, директор ГП «Фауна города»:

Вообще отлавливать намного меньше стали. Если в 2019 мы отловили 4200, то в 2020 – 2900. Мы отлавливаем по графикам с местными исполнительными органами и по заявкам жилищных служб. За февраль своих животных забрали 14 человек, новых владельцев нашли 86 животных.

«Фауна города» – это пункт временного содержания, а не приют. Для бездомных животных здесь как можно скорее стараются найти любящих хозяев. Помогают волонтеры, рекламные компании и социальные сети. Тамара Цариковская:

На нашем сайте еще есть такая кнопка «потерянные и найденные животные», причем на эту кнопку можно перейти с любого сайта ЖКХ, оттуда тоже можно перейти на наш сайт и сразу посмотреть: кто кого потерял, кто кого нашел.

Татьяна Черкас:

Они адаптируются быстренько, денечек-второй и все, они кормятся и рабочие по уходу ласково с ними обращаются и они адаптируются. Потом даже можно их людям отдавать.

Щенков и котят разбирают быстро. Пристроить взрослых бездомышей сложнее. Здесь надежда на волонтеров: они делают все возможное, чтобы кошачья и собачья жизнь стала слаще.

Тамара Цариковская:

Всем нужно привыкнуть друг к другу, животным и хозяевам, а есть такие, которые уже на завтра возвращают, потому что он им где-то там испортил или он что-то им где-то сделал не так, как они хотели, поэтому возвращают. Есть такие.