Главную роль могла сыграть Гурченко или Ротару. Что происходило за кадром фильма «Женщина, которая поёт»?

Ровно 42 года назад, 2 марта 1979 года, на экраны вышел фильм «Женщина, которая поет» с Аллой Пугачевой в главной роли. Советская мелодрама о судьбе эстрадной певицы Анны Стрельцовой быстро обрела популярность у телезрителей, а название картины стало крылатой фразой. Вот несколько интересных фактов об этом фильме. Первый вариант названия фильма – «Третья любовь»

Фото: кадр из фильма «Женщина, которая поет»

Именно так должна была называться мелодрама, но такой вариант не нравился никому. К общей радости съемочной группы, вовремя появилась песня «Женщина, которая поет». Пугачева изменила текст песни

Фото: кадр из фильма «Женщина, которая поет»

Текст «Женщина, которая поет» изначально был написан болгарским автором Кайсыном Кулиевым и назывался «Женщине, которую люблю». Стихотворение произвело сильное впечатление на Пугачеву – она решила переписать его от первого лица, сократить и сделать из этого песню. А фразу «женщине, которую люблю» певица поменяла на «женщине, которая поет». Кто такой Борис Горбонос?

Фото: instagram.com/fan_klub_prima

Во время съемок фильма советский композитор Александр Зацепин написал пять песен для картины. Но Алла Пугачева попросила поставить туда песни молодого автора Бориса Горбоноса, который, по ее словам, был инвалидом, полупарализованным мальчиком из Люберец. Пугачева даже показала фото юноши. Зацепин согласился, тем более ему понравились эти композиции. Оказалось, что никакого Бориса Горбоноса не существует, а на фото – Пугачева в парике и с приклеенными усами, которая сама написала песни. Дело в том, что певица очень хотела стать еще и композитором, но для этого не было возможностей, поэтому они с мужем придумали Горбоноса. Так развернулся конфликт между Зацепиным и Пугачевой, который продолжался десятки лет. Конфликт с директором «Мосфильма»

Фото: кадр из фильма «Женщина, которая поет»

Еще до начала съемок Пугачеву запретили снимать. Во-первых, новому заведующему отделом пропаганды ЦК КПСС певица очень не нравилась. А во-вторых, она поссорилась с директором «Мосфильма». Женщина сказала, что ей никто не может указывать и она будет играть роль так, как видит это сама. После такого заявления директор попросил найти более сговорчивую актрису. Главная роль могла достаться Гурченко или Ротару

Фото: кадр из фильма «Женщина, которая поет»

После ссоры создателям фильма предлагали утвердить любую известную актрису, а песни могла озвучивать Пугачева. Но съемочной группе эта идея не понравилась – они не хотели, чтобы главная героиня открывала рот под фонограмму. В любом случае, актрису нужно было найти. Первой кандидатурой стала Людмила Гурченко, но она сама отказалась от предложения, пояснив, что ей уже не по возрасту играть молодых певиц. Затем режиссеры приметили Софию Ротару и Эдиту Пьеху, но очень в них сомневались. В итоге выбор пал на солистку ВИА «Веселые ребята» Валентину Игнатьеву. Пугачева узнала о новой актрисе и потребовала устроить себе пробы. Встал спор: представить публике талантливую Игнатьеву или утвердить уже известную Пугачеву. Как позже увидели все телезрители, выбор был сделан в пользу Аллы Борисовны. Кто создавал сценические наряды для фильма?

Фото: кадр из фильма «Женщина, которая поет»

Наряды для сцен фильма «Женщина, которая поет», где в кадре выступает Пугачева, создал советский и российский художник-модельер Вячеслав Зайцев. Да, знаменитый балахон Примадонны родом из его Дома моды. Актрисе искали одежду, которая бы не сковывала ее движения на съемочной площадке. Так и появилась красное платье-разлетайка. Сама Алла Пугачева называла его «балахончиком». Пугачева – актриса года

Фото: кадр из фильма «Женщина, которая поет»