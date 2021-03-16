Её волосы уже почти 2 метра! Девушка делится секретом длинных волос

Танцовщица из Японии поставила абсолютный рекорд по быстроте роста волос. Как сообщает Today Italia, 15 лет назад 35-летняя японская модель и танцовщица Рин Камбэ решила больше никогда не стричь волосы.

Фото: instagram.com/ rin_rapunzel

Когда ей было 20 лет, Рин Камбэ обратилась в буддизм и начала свою карьеру балерины. С тех пор девушка больше не стриглась. Длина прямых черных волос японки составляет уже 190 см – это абсолютный рекорд за такое количество времени. «Японская Рапунцель», как она сама себя называет, считает, что ее волосы – инструмент выражения в танце.

Фото: instagram.com/ rin_rapunzel

Уже некоторое время Рин исполняет главную роль в танцевальном шоу «Рапунцель». Ее длинные натуральные волосы идеально подходят для персонажа и всегда приводят публику в восторг, ведь даже собранные в высокий хвост, они касаются сцены. Рин гордится, что ее прямые черные волосы символизируют женскую красоту Азии.

Фото: instagram.com/ rin_rapunzel