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Её волосы уже почти 2 метра! Девушка делится секретом длинных волос

16 марта 2021 09:31
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Танцовщица из Японии поставила абсолютный рекорд по быстроте роста волос. Как сообщает Today Italia, 15 лет назад 35-летняя японская модель и танцовщица Рин Камбэ решила больше никогда не стричь волосы.  

Её волосы уже почти 2 метра! Девушка делится секретом длинных волос-1

Фото: instagram.com/ rin_rapunzel

Когда ей было 20 лет, Рин Камбэ обратилась в буддизм и начала свою карьеру балерины. С тех пор девушка больше не стриглась. Длина прямых черных волос японки составляет уже 190 см  это абсолютный рекорд за такое количество времени. «Японская Рапунцель», как она сама себя называет, считает, что ее волосы   инструмент выражения в танце.

Её волосы уже почти 2 метра! Девушка делится секретом длинных волос-4

Фото: instagram.com/ rin_rapunzel

Уже некоторое время Рин исполняет главную роль в танцевальном шоу «Рапунцель». Ее длинные натуральные волосы идеально подходят для персонажа и всегда приводят публику в восторг, ведь даже собранные в высокий хвост, они касаются сцены. Рин гордится, что ее прямые черные волосы символизируют женскую красоту Азии.  

Её волосы уже почти 2 метра! Девушка делится секретом длинных волос-7

Фото: instagram.com/ rin_rapunzel

Как ей удалось так быстро отрастить волосы и сохранить волосы здоровыми? Такие волосы требуют много внимания, и иногда о них трудно позаботиться. Девушка рассказала, что секрет в креме на основе шафрана, который она наносит каждый день. Также не нужно забывать следить за уровнем железа, и результат не заставит себя ждать!  

А этой женщине, наоборот, надоели стандарты красоты, поэтому она решила больше не выщипывать брови и не брить усы. Почему она так решила – читайте здесь.   

# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

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