Ещё 5 минут. Почему здоровый сон так важен для каждого из нас?

Многим знакома ситуация: вы уже давным-давно встали, а дети все еще крепко спят. Нужно ли идти и насильно вытаскивать их за ноги из постели? Возможно, вам очень захочется, однако не стоит. Как сообщает BBC, появляется все больше доказательств того, что сон в подростковом возрасте влияет не только на нынешнее состояние психического здоровья, но и на будущее.

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Неудивительно, что серьезное недосыпание или нарушение сна является одним из самых распространенных симптомов депрессии среди подростков. Даже если вы очень сильно устали, вряд ли заснете, когда вас терзают тревоги и сомнения. То же касается и взрослых: 92 % людей с депрессией жалуются на проблемы со сном. Однако проблемы со сном могут начаться еще задолго до депрессивных состояний и негативно сказаться на психике в будущем. Нужно ли относиться к режиму сна подростка более серьезно?

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В исследовании, опубликованном в 2020 году, Фейт Орчард, психолог из Университета Сассекса, изучила данные большой группы подростков в возрасте от 15 до 24 лет. Оказалось, что те, кто в 15 лет страдал от бессонницы, но при этом у них не было депрессии, в более взрослом возрасте (в 17, 21 и 24 года) были более склонны испытывать тревогу, чем их сверстники. То же самое характерно и для взрослых. Метаанализ 34 исследований, в которых участвовало 150 тысяч человек, показал, что если у людей когда-то были проблемы со сном, то их риск страдать депрессией в более позднем возрасте удваивается. Конечно, это не значит, что у каждого человека, страдающего бессонницей, потом развивается депрессия. Последнее, что нужно людям с бессонницей, – это, конечно, беспокоиться о ее последствиях в будущем.

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Все же можно найти взаимосвязь между плохим сном и проблемами с психикой. Давно известно, что дефицит сна может стать причиной ухудшения отношений в семье или с друзьями, отсутствия мотивации и повышенной раздражительности, а уже все это может привести к депрессии. Кроме того, необходимо учитывать биологические факторы. Недостаток сна может привести к усилению воспалительных процессов в организме, и это также может повлиять на психическое здоровье.

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В настоящее время ученые изучают взаимосвязь между нарушениями сна и другими психическими расстройствами. Выдающийся нейробиолог Оксфордского университета Рассел Фостер обнаружил, что такая взаимосвязь характерна не только при депрессии. Нарушение циркадных ритмов – естественного цикла сна и бодрствования – не редкость среди людей с биполярным расстройством или шизофренией. В некоторых случаях режим может настолько нарушиться, что люди начинают бодрствовать ночью, а спать днем. Его коллега, клинический психолог Дэниел Фриман, призвал уделять проблемам сна больше внимания в рамках психиатрической помощи. Поскольку дефицит сна является симптомом многих заболеваний, обычно на него не обращают внимание. Исчезнут ли проблемы со сном, если вылечить депрессию?

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Взаимосвязь между сном и психическим здоровьем еще больше усложняется тем, что при лечении депрессии проблемы со сном не исчезают полностью. Конечно, методы лечения, помогающие людям расслабиться и убрать негативные мысли, могут хорошо сказаться и на проблемах со сном. Однако в 2020 году Ширли Рейнольдс, клинический психолог из Университета Рединга, и ее команда опробовали три различных психологических метода лечения депрессии. В результате они одинаково хорошо помогли с депрессией, но лишь у половины участников прошли проблемы со сном. Ученые предположили, что бессонницу следует лечить независимо от депрессии. В депрессии и бессоннице виноваты гены?

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Проблемы со сном и психическим здоровьем могут быть вызваны одними и теми же причинами. Например, травматическим или негативным опытом. Также генетическая предрасположенность может стать причиной расстройств. Доказано, что и гены, отвечающие за выработку серотонина и дофамина, и гены, отвечающие за биоритмы человека, могут стать фактором нарушения сна и развития депрессии. Бессонница – причина или симптом?

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Возможно, что недостаток сна является не столько причиной более поздней депрессии, сколько ранним предупреждающим сигналом. Беспокойство, которое не дает вам уснуть, в некоторых случаях может быть первым симптомом более серьезных проблем с психическим здоровьем. Бессонницу нужно лечить!

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Крупное исследование Oasis, проведенное Дэниелом Фриманом в 26 университетах Великобритании, показало, что цифровая когнитивно-поведенческая терапия для студентов с бессонницей не только помогает им нормализовать сон, но и уменьшает возникновение галлюцинаций и паранойи, симптомов психоза. Однако вопрос остается открытым: поможет ли лечение бессонницы предотвратить появление проблем с психикой в будущем? Чтобы ответить на этот вопрос, потребуются масштабные и длительные исследования. Что может помочь при бессоннице?