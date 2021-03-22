Пользователь соцсети поделился снимком и впечатлил людей. Только теперь можно понять всю крутость этой фотографии

В Сети появилась фотография 17-летней давности, которая вызвала у людей восторг. Ведь тогда никто не знал, что два человека на этом снимке вскоре станут богатейшими людьми мира.
Пользователь Twitter под ником Trung Phan опубликовал редкий снимок, на котором запечатлены основатель SpaceX Илон Маск и основатель Amazon Джефф Безос. В 2004 году они встретились, чтобы обсудить дальнейшие планы в космической отрасли.
Фото: twitter.com/TrungTPhan
Как рассказал Trung Phan, это была одна из немногих личных встреч Маска и Безоса. Джефф создал аэрокосмическую компанию Blue Origin в 2000 году, однако продвижение шло относительно медленно. В то же время Илон основал SpaceX в 2002 году, но быстро привлёк к себе внимание людей, а также сумел нанять перспективных сотрудников.
Поэтому в 2004 году Безос предложил Маску встретиться лично и поговорить о космосе. Разговор не сложился. Илон поделился несколькими советами на основе полученного за два года опыта, но Джефф не согласился с мыслями собеседника и предпочёл идти своим путём.
Кстати, сейчас в компании Маска тестируется ракета многоразового запуска Starship для полёта на Марс. В марте Starship смог приземлиться после полёта, но через несколько минут взорвался – здесь подробности.