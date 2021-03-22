Пользователь соцсети поделился снимком и впечатлил людей. Только теперь можно понять всю крутость этой фотографии

В Сети появилась фотография 17-летней давности, которая вызвала у людей восторг. Ведь тогда никто не знал, что два человека на этом снимке вскоре станут богатейшими людьми мира.

Пользователь Twitter под ником Trung Phan опубликовал редкий снимок, на котором запечатлены основатель SpaceX Илон Маск и основатель Amazon Джефф Безос. В 2004 году они встретились, чтобы обсудить дальнейшие планы в космической отрасли.