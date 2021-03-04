Новое испытание прототипа Starship Маска стало самым успешным. Но корабль всё равно взорвался

Новости США. Прототип корабля Starship компании Илона Маска разлетелся на части спустя несколько минут после посадки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Испытательный полет состоялся на космодроме в штате Техас. Корабль поднялся на высоту в 10 километров и впервые успешно приземлился. Затем произошли пожар и взрыв.

В ходе предыдущих испытаний прототипы взрывались сразу же после того, как соприкасались с площадкой.