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Новое испытание прототипа Starship Маска стало самым успешным. Но корабль всё равно взорвался

04 марта 2021 13:01
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Новости США. Прототип корабля Starship компании Илона Маска разлетелся на части спустя несколько минут после посадки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новое испытание прототипа Starship Маска стало самым успешным. Но корабль всё равно взорвался-1

Испытательный полет состоялся на космодроме в штате Техас. Корабль поднялся на высоту в 10 километров и впервые успешно приземлился. Затем произошли пожар и взрыв.

Новое испытание прототипа Starship Маска стало самым успешным. Но корабль всё равно взорвался-4

В ходе предыдущих испытаний прототипы взрывались сразу же после того, как соприкасались с площадкой.

Новое испытание прототипа Starship Маска стало самым успешным. Но корабль всё равно взорвался-7

Корабль Starship разработан для миссий на Марс и Луну. Первый орбитальный полет запланирован на конец 2021 года.

# Космос # Илон Маск # Фотофакт

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