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Аисты предсказали раннюю и холодную осень в Беларуси

27 августа 2018 11:17
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Новости Беларуси. Птицы уже отправились зимовать в теплые края из Брестского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аисты предсказали раннюю и холодную осень в Беларуси-1

В народе примечали: если это случилось еще до Спаса, то летней погоды больше ждать не приходится. В 2017 году аисты оставались на юге Беларуси до сентября и, соответственно, первые заморозки были поздними.

Аисты предсказали раннюю и холодную осень в Беларуси-4

Александр Винчевский, директор ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны»:
Мы связываем это с сухим августом – корма меньше, чем было чуть пораньше. Хотя аистов еще можно встретить, но единично. В основном молодые птицы остались. Белорусские аисты зимуют в Египте и Южной Африке.

Раньше всех улетают стрижи, где-то в середине августа они уже исчезают. Сейчас можно стрижей увидеть, но в основном пролетные из России и Скандинавии летят над Беларусью. Уже в Минске не услышишь стрижей. Большинство насекомоядных птиц – камышовки, соловьи, пеночки.

Аисты предсказали раннюю и холодную осень в Беларуси-7

Вслед за аистами на зимовку отправились стрижи и соловьи. Первые журавлиные косяки появятся в небе в конце октября. Самыми последними на зимовку в теплые края улетят лебеди.

Аисты предсказали раннюю и холодную осень в Беларуси-10

Впрочем, некоторые птицы с недавних пор предпочитают перезимовать в нашей стране, а не на юге. Например, аист по имени Васька из Дятлово (подробнее здесь).

# Птицы Беларуси # общество # Александр Винчевский # Фотофакт

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