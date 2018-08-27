Аисты предсказали раннюю и холодную осень в Беларуси

Новости Беларуси. Птицы уже отправились зимовать в теплые края из Брестского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Птицы уже отправились зимовать в теплые края из Брестского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В народе примечали: если это случилось еще до Спаса, то летней погоды больше ждать не приходится. В 2017 году аисты оставались на юге Беларуси до сентября и, соответственно, первые заморозки были поздними.
Александр Винчевский, директор ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны»:
Мы связываем это с сухим августом – корма меньше, чем было чуть пораньше. Хотя аистов еще можно встретить, но единично. В основном молодые птицы остались. Белорусские аисты зимуют в Египте и Южной Африке.
Раньше всех улетают стрижи, где-то в середине августа они уже исчезают. Сейчас можно стрижей увидеть, но в основном пролетные из России и Скандинавии летят над Беларусью. Уже в Минске не услышишь стрижей. Большинство насекомоядных птиц – камышовки, соловьи, пеночки.
Вслед за аистами на зимовку отправились стрижи и соловьи. Первые журавлиные косяки появятся в небе в конце октября. Самыми последними на зимовку в теплые края улетят лебеди.
Впрочем, некоторые птицы с недавних пор предпочитают перезимовать в нашей стране, а не на юге. Например, аист по имени Васька из Дятлово (подробнее здесь).