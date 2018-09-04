Кому стоит следить за здоровьем, а кому пора на отдых? Гороскоп для всех знаков Зодиака на сентябрь

Первый осенний месяц – это не повод хандрить. Особенно, если звезды прогнозируют успех в карьере, гармонию в романтических отношениях и крепкое здоровье. Что ждет представителей знаков Зодиака в сентябре?

Овен

Представителей этого знака ждет успех в тех делах, которые будут начаты в сентябре. Однако не стоит лениться и сдавать назад при первых трудностях – преодолев их, вы добьетесь желаемого результата. Не стоит забывать и о здоровье – уделите ему внимание. А главными приоритетами сделайте отдых, время с любимыми и детьми.

Телец

Месяц, когда вам будет хотеться оказывать максимум внимания своим близким – это поможет вам сохранить душевное равновесие и гармонию. В остальном стабильности будет немного – вы будете активно заниматься работой и творчеством – и на это потратите много сил. Не лучший месяц для дорогостоящих покупок.

Близнецы

Сентябрь – это не время лежать на диване. Не бойтесь и займитесь тем, что вы так давно откладывали. В этом месяце все ваши мечты могут воплотиться в жизнь. Начало месяца станет продуктивным. Однако стоит не забывать о пунктуальности и ответственности в рабочих делах. Вторая половина месяца – хорошее время для того, чтобы наладить испорченные когда-то отношения.

Рак

На работе у представителей знака будет напряженно. Ваши дела будут идти в гору, но из-за постоянного стресса появится желание найти новую работу. Лучше всего в этом месяце устроить себе отпуск и провести время с родными. Тем более, смена обстановки даст второе дыхание вашим личным отношениям.

Лев

Шанс встретить вторую половинку для одиноких Львов очень высок. Месяц сулит приятные знакомства. Месяц будет успешным, но надо помнить, что из-за ненужных споров можно упустить свою выгоду. В этом месяце стоит уделить внимание питанию.

Дева

Любая работа будет спориться в руках Дев. Лень и откладывание важных дел – это не про вас. К тому же любые авантюры будут успешными в сентябре. Дома все будет спокойно и гармонично – можно не переживать.

Весы

Сентябрь не время для экспериментов – отложите кардинальные перемены на потом. Весы могут испытать трудности на работе, но это все временные неудобства. Однако со здоровьем проблем не будет – вы будете чувствовать себя легко и бодро. В личной жизни все будет спокойно, можете не волноваться.

Скорпион

На личном фронте будут небольшие сложности – важно уметь выслушать партнера и не начать выяснять с ним отношения. Неудачи могут выбить вас из колеи, но важно уметь вовремя собраться. Побольше спите, находитесь на свежем воздухе и занимайтесь любимыми делами – все наладится.

Стрелец

Прекрасный месяц для отдыха, который поможет вам перезагрузить свою жизнь. Оставьте все обиды и прошлое позади, потому что вас ждут перемены. Сентябрь благоприятный месяц для принятия важных решений – однако стоит доверять внутреннему голосу и не поддаваться на убеждения других людей.

Козерог

Месяц спокойствия и стабильности – не стоит напрягаться. Здоровье также не будет подводить. Съедите отдохнуть на природу со своей второй половинкой. На работе представителей знака будут обходить стороной стрессы. Только в этом месяце стоит проследить за расходами.

Водолей

В вас будет много энергии – ее стоит направить в полезное русло. Удача будет сопутствовать представителям знака в любых сферах – как карьере, так и в личной жизни. Результаты труда не заставят вас долго ждать.

Рыбы

На работе ваши старания будут оценены по заслугам – вы будете проявлять много инициативы. Ваша вторая половинка не будет обделена вашим вниманием – ожидается баланс и гармония в романтических отношениях. Найдите время для отдыха и сна, помните, что начинается сезон простудных заболеваний.