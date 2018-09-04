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Более 35 тысяч просмотров. Танец регулировщика на праздничном шествии в Солигорске: как это было

04 сентября 2018 09:49
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Новости Беларуси. В сети набирает популярность ролик с танцем регулировщика на праздновании юбилея Солигорска.

По информации Солигорского РОВД, энергичный танец исполнил представитель столичной Госавтоинспекции Сергей Зараник. Он поразил зрителей танцем на праздничном шествии, посвященном 60-летию Солигорска.

Оригинальные номера Сергей Зараник исполняет уже не в первый раз. Несколько лет назад он показывал свое мастерство в телепроекте «Минута славы», а видео с его выступлениями набирают тысячи просмотров.

Ролик с танцем на праздничном шествии был опубликован на YouTube-канале портала «Электронный Солигорск». Видео посмотрели 35 тысяч раз.

Интернет-пользователи отметили, что номер выглядел «современно». «Молодец», – так чаще всего комментировали выступление Сергея Зараника. 

Фестиваль колокольного звона, забег и концерт в Солигорске. Как отметили День шахтёра и 60-летие города (читать далее).  

# Необычное # калейдоскоп # Сергей Зараник

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