Вы не близнецы? Светлана Лобода показала редкое фото с младшей сестрой

Светлана Лобода показала поклонникам фото с младшей сестрой Ксенией.

Снимок певица опубликовала на своей странице в Instagram. Поклонники были поражены сходством двух сестер и отметили, что девушки очень похожи.

«Вы просто близнецы»,

«У вас одинаковые черты лица – Светлана, Ксения – вы прекрасны»,

«Вы уверены, что вы не близнецы?»