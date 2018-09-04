Прямой эфир

Вы не близнецы? Светлана Лобода показала редкое фото с младшей сестрой

04 сентября 2018 07:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Светлана Лобода показала поклонникам фото с младшей сестрой Ксенией.

Снимок певица опубликовала на своей странице в Instagram. Поклонники были поражены сходством двух сестер и отметили, что девушки очень похожи.

«Вы просто близнецы»,

«У вас одинаковые черты лица – Светлана, Ксения – вы прекрасны»,

«Вы уверены, что вы не близнецы?»

Вы не близнецы? Светлана Лобода показала редкое фото с младшей сестрой -1

Фото: instagram.com/lobodaofficial

Сама Светлана Лобода прокомментировала фото так: «Моя прекрасная сестра».

Также поклонники заметили, что, скорее всего, девушки вместе пришли на линейку к дочери Светланы Лободы – девочка пошла во второй класс.

Этому событию Светлана посвятила целый пост, в котором поздравила дочку Еву с началом учебного года и отметила, что гордится ее «успехами и стремлениями к новым знаниям».

Вы не близнецы? Светлана Лобода показала редкое фото с младшей сестрой -4

Фото: instagram.com/lobodaofficial

В большом интервью нашему телеканалу Светлана рассказывала, почему у нее нет личной жизни, а с дочкой она видится раз в неделю.

«Она очень залюбленный ребёнок»: Свеитлана Лобода о дочери и своем сценическом образе (читать далее).

# Звезды # калейдоскоп # Светлана Лобода # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Ты сказал, что ты профессиональный художник»: белорусские видеоблогеры LaGGeR и Glent нарисовали Спанч Боба
03 сентября 2018 10:24

«Ты сказал, что ты профессиональный художник»: белорусские видеоблогеры LaGGeR и Glent нарисовали Спанч Боба

Мама отвлеклась на 10 минут: дети разрисовали весь дом и лицо младшей сестры
03 сентября 2018 10:03

Мама отвлеклась на 10 минут: дети разрисовали весь дом и лицо младшей сестры

Диего Марадона: «Не перестаю восхищаться Александром Лукашенко»
01 сентября 2018 11:55

Диего Марадона: «Не перестаю восхищаться Александром Лукашенко»