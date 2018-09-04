Вы не близнецы? Светлана Лобода показала редкое фото с младшей сестрой
Светлана Лобода показала поклонникам фото с младшей сестрой Ксенией.
Снимок певица опубликовала на своей странице в Instagram. Поклонники были поражены сходством двух сестер и отметили, что девушки очень похожи.
«Вы просто близнецы»,
«У вас одинаковые черты лица – Светлана, Ксения – вы прекрасны»,
«Вы уверены, что вы не близнецы?»
Фото: instagram.com/lobodaofficial
Сама Светлана Лобода прокомментировала фото так: «Моя прекрасная сестра».
Также поклонники заметили, что, скорее всего, девушки вместе пришли на линейку к дочери Светланы Лободы – девочка пошла во второй класс.
Этому событию Светлана посвятила целый пост, в котором поздравила дочку Еву с началом учебного года и отметила, что гордится ее «успехами и стремлениями к новым знаниям».
Фото: instagram.com/lobodaofficial
В большом интервью нашему телеканалу Светлана рассказывала, почему у нее нет личной жизни, а с дочкой она видится раз в неделю.
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