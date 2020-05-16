Поля, цветущие деревья и длинные платья. Романтика деревенской жизни в 9 фотографиях

В деревенской жизни есть что-то романтичное. Много лет назад люди решили променять уютные деревянные домики на бетонные высотки. Действительно, сейчас основная жизнь кипит в городах, где много разных развлечений, есть аэропорты и метро.

Однако это «кипение» вызывает усталость и грусть по былым временам. Именно поэтому у многих людей есть дачи. И в выходные дни офисные работники с удовольствием едут на дачу, занимаются огородом, жарят шашлыки и просто отдыхают под солнечными лучами.

Галкин, Климова, Плющенко. Кто из знаменитостей любит проводить время на грядках

С приближением лета эта тоска по деревенской жизни становится всё сильнее, поэтому пользователи соцсетей обмениваются снимками в милых платьях и на фоне полей. Мы собрали несколько фотографий, которые пропитаны этой непередаваемой атмосферой.