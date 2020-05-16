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Поля, цветущие деревья и длинные платья. Романтика деревенской жизни в 9 фотографиях

16 мая 2020 14:40
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В деревенской жизни есть что-то романтичное. Много лет назад люди решили променять уютные деревянные домики на бетонные высотки. Действительно, сейчас основная жизнь кипит в городах, где много разных развлечений, есть аэропорты и метро. 

Однако это «кипение» вызывает усталость и грусть по былым временам. Именно поэтому у многих людей есть дачи. И в выходные дни офисные работники с удовольствием едут на дачу, занимаются огородом, жарят шашлыки и просто отдыхают под солнечными лучами. 

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С приближением лета эта тоска по деревенской жизни становится всё сильнее, поэтому пользователи соцсетей обмениваются снимками в милых платьях и на фоне полей. Мы собрали несколько фотографий, которые пропитаны этой непередаваемой атмосферой. 

Поля, цветущие деревья и длинные платья. Романтика деревенской жизни в 9 фотографиях -1

Фото: instagram.com/natabaraeva 

Поля, цветущие деревья и длинные платья. Романтика деревенской жизни в 9 фотографиях -3

Фото: instagram.com/honeyslittlegarden 

Поля, цветущие деревья и длинные платья. Романтика деревенской жизни в 9 фотографиях -5

Фото: instagram.com/che.rrypies 

Поля, цветущие деревья и длинные платья. Романтика деревенской жизни в 9 фотографиях -7

Фото: instagram.com/hi_slowlane 

Поля, цветущие деревья и длинные платья. Романтика деревенской жизни в 9 фотографиях -9

Фото: instagram.com/commeunfairytale 

Поля, цветущие деревья и длинные платья. Романтика деревенской жизни в 9 фотографиях -11

Фото: instagram.com/innocent.fae 

Поля, цветущие деревья и длинные платья. Романтика деревенской жизни в 9 фотографиях -13

Фото: instagram.com/nadiiife 

Поля, цветущие деревья и длинные платья. Романтика деревенской жизни в 9 фотографиях -15

Фото: instagram.com/juliathefaerie 

Поля, цветущие деревья и длинные платья. Романтика деревенской жизни в 9 фотографиях -17

Фото: instagram.com/lola_frn 

Кстати, недавно в соцсетях набрала популярность 30-летняя Баба Рита.

Оперная певица Маргарита Левчук уехала в деревню и развлекается там, создавая смешные ролики (здесь подробнее). 

# Фотография # калейдоскоп # Фотофакт

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