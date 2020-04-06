Галкин, Климова, Плющенко. Кто из знаменитостей любит проводить время на грядках

Вместе с улучшающейся погодой к людям незаметно подкрадывается дачный сезон. И вот уже в руках оказываются сельскохозяйственные инструменты, а рядом – привезённая из дома рассада. Не успеешь оглянуться – уже вскопаны грядки.

Впрочем, повозиться в земле любят не только простые люди, но и знаменитости. У многих актёров и певиц есть свои огороды или сады. А если вдруг на своём участке сажать растения и ухаживать за ними не хочется, всегда остаётся возможность поработать на чужих грядках.

Милла Йовович