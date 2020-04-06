Галкин, Климова, Плющенко. Кто из знаменитостей любит проводить время на грядках
Вместе с улучшающейся погодой к людям незаметно подкрадывается дачный сезон. И вот уже в руках оказываются сельскохозяйственные инструменты, а рядом – привезённая из дома рассада. Не успеешь оглянуться – уже вскопаны грядки.
Впрочем, повозиться в земле любят не только простые люди, но и знаменитости. У многих актёров и певиц есть свои огороды или сады. А если вдруг на своём участке сажать растения и ухаживать за ними не хочется, всегда остаётся возможность поработать на чужих грядках.
Милла Йовович
Фото: instagram.com/millajovovich
Екатерина Климова
Фото: instagram.com/klimovagram
Опра Уинфри
Фото: instagram.com/oprah
Олег Газманов
Фото: instagram.com/oleggazmanov
Пинк
Эвелина Блёданс
Фото: instagram.com/bledans
Риз Уизерспун
Фото: instagram.com/reesewitherspoon
Анита Цой
Фото: instagram.com/anitatsoy
Лариса Вербицкая
Фото: instagram.com/larisa_verbitskaya
Евгений Плющенко
Фото: instagram.com/plushenkoofficial
Максим Галкин
Фото: instagram.com/maxgalkinru
Анжелика Варум
Фото: instagram.com/avarum
Лолита Милявская
Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya
Хотя считается, что люди начинают интересоваться огородом, когда к ним приближается старость, это не обязательно правда. А даже если и правда, то можно великолепно выглядеть, даже разменяв половину века.
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