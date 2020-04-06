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Галкин, Климова, Плющенко. Кто из знаменитостей любит проводить время на грядках

06 апреля 2020 14:35
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Вместе с улучшающейся погодой к людям незаметно подкрадывается дачный сезон. И вот уже в руках оказываются сельскохозяйственные инструменты, а рядом – привезённая из дома рассада. Не успеешь оглянуться – уже вскопаны грядки.

Впрочем, повозиться в земле любят не только простые люди, но и знаменитости. У многих актёров и певиц есть свои огороды или сады. А если вдруг на своём участке сажать растения и ухаживать за ними не хочется, всегда остаётся возможность поработать на чужих грядках.

Милла Йовович

Галкин, Климова, Плющенко. Кто из знаменитостей любит проводить время на грядках-1

Фото: instagram.com/millajovovich

Екатерина Климова

Галкин, Климова, Плющенко. Кто из знаменитостей любит проводить время на грядках-4

Фото: instagram.com/klimovagram

Опра Уинфри

Галкин, Климова, Плющенко. Кто из знаменитостей любит проводить время на грядках-7

Фото: instagram.com/oprah

Олег Газманов

Галкин, Климова, Плющенко. Кто из знаменитостей любит проводить время на грядках-10

Фото: instagram.com/oleggazmanov

Пинк

Галкин, Климова, Плющенко. Кто из знаменитостей любит проводить время на грядках-13

Фото: instagram.com/pink

Эвелина Блёданс

Галкин, Климова, Плющенко. Кто из знаменитостей любит проводить время на грядках-16

Фото: instagram.com/bledans

Риз Уизерспун

Галкин, Климова, Плющенко. Кто из знаменитостей любит проводить время на грядках-19

Фото: instagram.com/reesewitherspoon

Анита Цой

Галкин, Климова, Плющенко. Кто из знаменитостей любит проводить время на грядках-22

Фото: instagram.com/anitatsoy

Лариса Вербицкая

Галкин, Климова, Плющенко. Кто из знаменитостей любит проводить время на грядках-25

Фото: instagram.com/larisa_verbitskaya

Евгений Плющенко

Галкин, Климова, Плющенко. Кто из знаменитостей любит проводить время на грядках-28

Фото: instagram.com/plushenkoofficial

Максим Галкин

Галкин, Климова, Плющенко. Кто из знаменитостей любит проводить время на грядках-31

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Анжелика Варум

Галкин, Климова, Плющенко. Кто из знаменитостей любит проводить время на грядках-34

Фото: instagram.com/avarum

Лолита Милявская

Галкин, Климова, Плющенко. Кто из знаменитостей любит проводить время на грядках-37

Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya

Хотя считается, что люди начинают интересоваться огородом, когда к ним приближается старость, это не обязательно правда. А даже если и правда, то можно великолепно выглядеть, даже разменяв половину века.

Посмотреть на 17 вечно молодых знаменитостей можно здесь.

# Звезды # калейдоскоп # Милла Йовович # Екатерина Климова # Опра Уинфри # Олег Газманов # Пинк # Эвелина Бледанс # Риз Уизерспун # Анита Цой # Лариса Вербицкая # Евгений Плющенко # Максим Галкин # Анжелика Варум # Лолита Милявская # Фотофакт

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