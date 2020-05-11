Ей всего 30 лет, но она называет себя Бабой Ритой, а соцсети от неё в восторге

Новости Беларуси. Оперная певица Маргарита Левчук заботы столичные променяла на деревенские и уехала на самоизоляцию в белорусскую деревню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока сорняки не пошли в рост, Маргарита практикует другой фитнес по-деревенски. Оперная певица уехала в белорусскую деревню на самоизоляцию. Посмотрите, чем она занимается

Под постами – сотни лайков и комментариев. Выход на сцену заменили социальные сети. Баба Рита – и в огонь, и в воду, и в горящую избу. Шутит, но это не точно.

Маргарита Левчук, оперная певица:

Мы просто проводим свое время на самоизоляции и хотим хоть немного рассмешить людей. Все пишут, что «все круто, давай, продолжай дальше». Я бы, может, дальше и не снимала, если бы не вы, люди. Вы просите: «Давай, Марго, еще! Так весело, так круто!» Поэтому мы со всей моей семьей и придумываем для вас такие смешные ролики.

Без сценария и с первого дубля. Все идеи висят буквально в воздухе. Хватай – и в прямой эфир. Родные видели Маргариту раза 3-4 за год. И это при лучшем сценарии. Девушка признается: пандемия позволила сбавить темп и рассмотреть самое ценнок в жизни. Сейчас семья – это ее команда: и режиссеры, и реквизиторы, и костюмеры.

Александр Левчук, житель деревни Страдечь:

Конечно, рад. Только что она скучает без работы. А так рад, что она дома, рад, что она с нами, рад видеть ее.

Променять городскую прописку на «вясковую» соглашается все больше белорусов.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Сельские квадратные метры растут в цене, а за огородными баталиями наблюдают в Instagram. Пока нет урожая, лайки собирают бесстыжие хвостатые и ушастые. Но такие милые.