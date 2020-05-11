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Ей всего 30 лет, но она называет себя Бабой Ритой, а соцсети от неё в восторге

11 мая 2020 18:34
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Новости Беларуси. Оперная певица Маргарита Левчук заботы столичные променяла на деревенские и уехала на самоизоляцию в белорусскую деревню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока сорняки не пошли в рост, Маргарита практикует другой фитнес по-деревенски.

Оперная певица уехала в белорусскую деревню на самоизоляцию. Посмотрите, чем она занимается

Ей всего 30 лет, но она называет себя Бабой Ритой, а соцсети от неё в восторге-1

Ей всего 30 лет, но она называет себя Бабой Ритой, а соцсети от неё в восторге-3

Под постами – сотни лайков и комментариев. Выход на сцену заменили социальные сети. Баба Рита – и в огонь, и в воду, и в горящую избу. Шутит, но это не точно.

Ей всего 30 лет, но она называет себя Бабой Ритой, а соцсети от неё в восторге-6

Ей всего 30 лет, но она называет себя Бабой Ритой, а соцсети от неё в восторге-8

Маргарита Левчук, оперная певица:
Мы просто проводим свое время на самоизоляции и хотим хоть немного рассмешить людей. Все пишут, что «все круто, давай, продолжай дальше». Я бы, может, дальше и не снимала, если бы не вы, люди. Вы просите: «Давай, Марго, еще! Так весело, так круто!» Поэтому мы со всей моей семьей и придумываем для вас такие смешные ролики.

Ей всего 30 лет, но она называет себя Бабой Ритой, а соцсети от неё в восторге-11

Ей всего 30 лет, но она называет себя Бабой Ритой, а соцсети от неё в восторге-13

Ей всего 30 лет, но она называет себя Бабой Ритой, а соцсети от неё в восторге-15

Без сценария и с первого дубля. Все идеи висят буквально в воздухе. Хватай – и в прямой эфир.

Родные видели Маргариту раза 3-4 за год. И это при лучшем сценарии. Девушка признается: пандемия позволила сбавить темп и рассмотреть самое ценнок в жизни. Сейчас семья – это ее команда: и режиссеры, и реквизиторы, и костюмеры.

Ей всего 30 лет, но она называет себя Бабой Ритой, а соцсети от неё в восторге-18

Александр Левчук, житель деревни Страдечь:
Конечно, рад. Только что она скучает без работы. А так рад, что она дома, рад, что она с нами, рад видеть ее.

Ей всего 30 лет, но она называет себя Бабой Ритой, а соцсети от неё в восторге-21

Ей всего 30 лет, но она называет себя Бабой Ритой, а соцсети от неё в восторге-23

Ей всего 30 лет, но она называет себя Бабой Ритой, а соцсети от неё в восторге-25

Променять городскую прописку на «вясковую» соглашается все больше белорусов.

Ей всего 30 лет, но она называет себя Бабой Ритой, а соцсети от неё в восторге-28

Ей всего 30 лет, но она называет себя Бабой Ритой, а соцсети от неё в восторге-30

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Сельские квадратные метры растут в цене, а за огородными баталиями наблюдают в Instagram. Пока нет урожая, лайки собирают бесстыжие хвостатые и ушастые. Но такие милые.

Ей всего 30 лет, но она называет себя Бабой Ритой, а соцсети от неё в восторге-33

Тем временем, Маргариту уже вовсю спрашивают, где приобрести билеты на сосновый концерт. В ответ шутит: дайте адрес вашего леса – приеду. Юмор вряд ли доктор пропишет в рецепте, но именно он поможет сохранить присутствие духа в непростых обстоятельствах.

# Год малой родины # общество # Кристина Протосовицкая # Маргарита Левчук # Александр Левчук # Фотофакт

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