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Дочь увлекается танцами, а жена – актриса. Что известно о семье актёра Владимира Жеребцова

16 мая 2020 12:03
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В российском кинематографе много талантливых актёров. Вероятно, все знают Козловского, Безрукова, Боярскую, Климову. Однако есть и чуть менее популярные, но не менее профессиональные артисты. Например, Владимир Жеребцов. 

Сейчас Жеребцов часто появляется на театральной сцене и на экранах телевизоров. Актёра активно обсуждают в соцсетях, люди спорят, какой фильм с его участием самый лучший. Особый интерес у поклонников вызвали Алексей Гусев из сериала «Жизнь, которой не было», Максим Кузовлев из сериала «Широка река» и Константин Лазарев из сериала «Склифосовский» в исполнении Жеребцова. 

Дочь увлекается танцами, а жена – актриса. Что известно о семье актёра Владимира Жеребцова-1

Фото: instagram.com/vladimir__zherebtsov 

И, конечно, в разговорах нередко затрагивается тема личной жизни. Владимир давно и счастливо женат, воспитывает дочку. Нам захотелось узнать, как выглядят жена и ребёнок артиста. 

Дочь увлекается танцами, а жена – актриса. Что известно о семье актёра Владимира Жеребцова-4

Фото: instagram.com/vladimir__zherebtsov 

Избранницей Владимира является актриса Анастасия Панина. Вскоре после окончания вуза Жеребцов сыграл мужа Паниной в спектакле «Пули над Бродвеем». В этом спектакле персонаж Владимира произносит фразу: «Мы поженимся, и у нас будут дети», Эьтис лова оказались пророческими. 

Дочь увлекается танцами, а жена – актриса. Что известно о семье актёра Владимира Жеребцова-7

Фото: instagram.com/vladimir__zherebtsov 

Роль супругов по-настоящему сблизила актёров, и вскоре они действительно поженились. Став ближе, Жеребцов и Панина начали играть мужа и жену ещё лучше. Впрочем, это касается всех их совместных ролей, ведь актёры поднимают друг друга с полуслова. 

Дочь увлекается танцами, а жена – актриса. Что известно о семье актёра Владимира Жеребцова-10

Фото: instagram.com/vladimir__zherebtsov 

Несмотря на плотный график, супруги не забывают уделять друг другу внимание. Например, Владимир нередко пользуется услугами курьеров, чтобы они доставляли его жене цветы, когда он не может сделать это сам. 

Дочь увлекается танцами, а жена – актриса. Что известно о семье актёра Владимира Жеребцова-13

Фото: instagram.com/vladimir__zherebtsov 

В 2010 году брак Владимира и Анастасии стал ещё крепче – у них родилась дочка Александра. Девочка интересуется хореографией и уже показывает неплохие результаты. Также ребёнок изучает иностранные языки, пробует себя в рисовании и в шахматах. 

Дочь увлекается танцами, а жена – актриса. Что известно о семье актёра Владимира Жеребцова-16

Фото: instagram.com/actresspanina 

Что интересно, Жеребцову чаще приходится выступать в роли «сурового отца», в то время как Панина обычно занимает позицию «заботливой мамы». Когда Александре исполнилось 10 месяцев, родители начали брать её с собой в поездки. И практически ни одна из них не обходится без посещения зоопарка. 

Дочь увлекается танцами, а жена – актриса. Что известно о семье актёра Владимира Жеребцова-19

Фото: instagram.com/vladimir__zherebtsov 

Кстати, ранее мы рассказывали историю любви Магомаева и Синявской.

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# Звезды # калейдоскоп # Фотофакт

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