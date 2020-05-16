Дочь увлекается танцами, а жена – актриса. Что известно о семье актёра Владимира Жеребцова

В российском кинематографе много талантливых актёров. Вероятно, все знают Козловского, Безрукова, Боярскую, Климову. Однако есть и чуть менее популярные, но не менее профессиональные артисты. Например, Владимир Жеребцов.

Сейчас Жеребцов часто появляется на театральной сцене и на экранах телевизоров. Актёра активно обсуждают в соцсетях, люди спорят, какой фильм с его участием самый лучший. Особый интерес у поклонников вызвали Алексей Гусев из сериала «Жизнь, которой не было», Максим Кузовлев из сериала «Широка река» и Константин Лазарев из сериала «Склифосовский» в исполнении Жеребцова.