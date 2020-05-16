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Разозлил друзей и семью. Парень завёл новую привычку и попал в неловкую ситуацию

16 мая 2020 12:57
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Молодой человек почувствовал, что стал раздражительным, плохо справляется с работой и не может ни на чём хорошо сосредоточиться. Тогда парень нашёл простой способ решить все эти проблемы. Однако друзьям и родственникам идея мужчины не понравилась. 

Пользователь Reddit под ником Andermaroy поделился своей историей. Каждый день, каждый час и, возможно, даже сейчас ему на телефон приходят уведомления о полученных сообщениях в соцсетях. Также молодому человеку регулярно звонят и отправляют смс-сообщения. 

Парень пояснил, что у него много друзей, большая семья, и он встречается с девушкой. Все эти люди регулярно пишут ему. Постоянно вибрирующий и издающий звуковые сигнал телефон стал раздражать Andermaroy. Наконец, терпение мужчины лопнуло, и он завёл привычку – отключать звук и вибрацию на смартфоне. 

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Теперь молодой человек проверяет телефон раз в два часа, отвечает на все сообщения и снова отключается на час или два. Парень почувствовал огромнее облегчение, когда ему больше не нужно было каждую секунду отвлекаться на сообщения. С тех пор Andermaroy начал показывать лучшие результаты на работе, стал намного спокойнее и оптимистичнее. 

Но не всё так просто. Теперь друзья и родственники жалуются, что он игнорирует их. Эти люди настаивают, что он молчит слишком долго. Девушка говорит, что парень не уделяет ей достаточно внимания, а родители и вовсе возмущены поведением сына. Мужчина объяснил им ситуацию, но давление нарастает. Впрочем, молодой человек склонен сохранить новую привычку. Он считает, что родственники и друзья не нуждаются в его внимании 24 часа в сутки. 

Стоит отметить, что девушке Andermaroy ещё повезло. Ранее мы рассказывали о парне, который по просьбе возлюбленной подстриг её.

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# Необычное # калейдоскоп

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