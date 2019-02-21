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Получили SMS от знакомого с просьбой дать денег? Как понять: это кибермошенники или нет

21 февраля 2019 11:05
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Жизнь не стоит на месте и параллельно с развитием цивилизации совершенствуются и преступные умы. Но если раньше мошенники демонстрировали своим потенциальным жертвам личное обаяние и ловкость рук, даже немного гипноз, то сейчас обманывают, не выходя из дома. И все благодаря свободному доступу в мировое кибернетическое пространство. Как же противостоять вызовам современности?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель начальника отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Минского облисполкома – Николай Ковалев.

Получили SMS от знакомого с просьбой дать денег? Как понять: это кибермошенники или нет-1

Что делать, если пришла SMS о помощи? Как отличить: это настоящая помощь или нет?

Николай Ковалев,  заместитель начальника отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Миноблисполкома:
Существуют элементарные правила безопасности в данном случае. Получая сообщение от контакта ранее известного вам, не важно, это может быть ваш родственник или кто-то из ваших друзей, знакомых, всегда целесообразно совершить звонок – это не займёт много времени и много сил, перезвоните и уточните, в чём же, всё-таки, заключаются материальные трудности или тяжёлая жизненная ситуация. И в данном случае всё станет на свои места. Не исключены ситуации, когда мобильный телефон мог где-то быть утерян или оставлен где-то в местах общего пользования.

Кто чаще всего становится жертвой кибермошенников в Беларуси?

Какие киберпреступления наиболее распространены в Беларуси?

Зачем взламывают страницы в социальных сетях?

# Мошенничество # калейдоскоп # Николай Ковалев

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