Получили SMS от знакомого с просьбой дать денег? Как понять: это кибермошенники или нет

Жизнь не стоит на месте и параллельно с развитием цивилизации совершенствуются и преступные умы. Но если раньше мошенники демонстрировали своим потенциальным жертвам личное обаяние и ловкость рук, даже немного гипноз, то сейчас обманывают, не выходя из дома. И все благодаря свободному доступу в мировое кибернетическое пространство. Как же противостоять вызовам современности?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель начальника отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Минского облисполкома – Николай Ковалев.