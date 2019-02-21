Получили SMS от знакомого с просьбой дать денег? Как понять: это кибермошенники или нет

Жизнь не стоит на месте и параллельно с развитием цивилизации совершенствуются и преступные умы. Но если раньше мошенники демонстрировали своим потенциальным жертвам личное обаяние и ловкость рук, даже немного гипноз, то сейчас обманывают, не выходя из дома. И все благодаря свободному доступу в мировое кибернетическое пространство. Как же противостоять вызовам современности?
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель начальника отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Минского облисполкома – Николай Ковалев.
Что делать, если пришла SMS о помощи? Как отличить: это настоящая помощь или нет?
Николай Ковалев, заместитель начальника отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Миноблисполкома:
Существуют элементарные правила безопасности в данном случае. Получая сообщение от контакта ранее известного вам, не важно, это может быть ваш родственник или кто-то из ваших друзей, знакомых, всегда целесообразно совершить звонок – это не займёт много времени и много сил, перезвоните и уточните, в чём же, всё-таки, заключаются материальные трудности или тяжёлая жизненная ситуация. И в данном случае всё станет на свои места. Не исключены ситуации, когда мобильный телефон мог где-то быть утерян или оставлен где-то в местах общего пользования.
Кто чаще всего становится жертвой кибермошенников в Беларуси?
Какие киберпреступления наиболее распространены в Беларуси?
Зачем взламывают страницы в социальных сетях?