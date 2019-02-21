Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель начальника отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Минского облисполкома – Николай Ковалев.

Получили SMS от знакомого с просьбой дать денег? Как понять: это кибермошенники или нет

Кто чаще всего становится жертвой кибермошенников в Беларуси?

Николай Ковалев, заместитель начальника отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Миноблисполкома:

Никто в данном случае не застрахован от того, чтобы стать жертвой киберпреступников. Если мы говорим о хищениях путём использования компьютерной техники, совершаемых с использованием реквизитов банковских платёжных карт, то в данном случае жертвой, как правило, становятся люди среднего возраста, то есть те, кто фактически имеет возможность зарегистрировать банковский счёт, получить банковскую платёжную карту и, соответственно, её использовать. Если же мы говорим о преступлениях, совершаемых с использованием глобальной компьютерной сети Интернет, в частности в социальных сетях, то в данном случае жертвами преступления, как правило, становится молодёжь, в том числе лица несовершеннолетние.