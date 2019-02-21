«Оступился и в лунку наступил ногой». Рыбак провалился под лёд на Минском море

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – председатель Минской городской организации ОСВОД – Федор Клюкач.

Как ходить по льду весной?

«Пять слоёв и между ними непрочная связь». Почему лёд этой весной особенно опасен

Федор Клюкач, председатель Минской городской организации ОСВОД:

В этом году у нас 2 человека спасено силами Минской городской организации ОСВОД. Один из них – житель 58-ми лет, возле деревни Лапоровичи на рыбалке, возвращаясь по Минскому морю назад, оступился и в лунку наступил ногой.

Лёд проломился и в этот момент он даже ногу повредил. Но хорошо, что вовремя наши спасатели делали обход, хотя до спасательной станции «Заславль-1» далековато.

Заметили, говорят, эвакуировали, обогрели чаем, наложили шину, к тому времени приехала скорая помощь. Скорая помощь забрала его в больницу. Квалифицировала потом, что первая медицинская доврачебная помощь была оказана высококвалифицированно, как специалистами.