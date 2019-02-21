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«Оступился и в лунку наступил ногой». Рыбак провалился под лёд на Минском море

21 февраля 2019 10:34
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – председатель Минской городской организации ОСВОД – Федор Клюкач.

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Федор Клюкач, председатель Минской городской организации ОСВОД:
В этом году у нас 2 человека спасено силами Минской городской организации ОСВОД. Один из них – житель 58-ми лет, возле деревни Лапоровичи на рыбалке, возвращаясь по Минскому морю назад, оступился и в лунку наступил ногой. 

Лёд проломился и в этот момент он даже ногу повредил. Но хорошо, что вовремя наши спасатели делали обход, хотя до спасательной станции «Заславль-1» далековато.

Заметили, говорят, эвакуировали, обогрели чаем, наложили шину, к тому времени приехала скорая помощь. Скорая помощь забрала его в больницу. Квалифицировала потом, что первая медицинская доврачебная помощь была оказана высококвалифицированно, как специалистами.

«Оступился и в лунку наступил ногой». Рыбак провалился под лёд на Минском море-1

# Несчастный случай # калейдоскоп # Федор Клюкач

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