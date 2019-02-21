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Зачем взламывают страницы в социальных сетях?

21 февраля 2019 11:30
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель начальника отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Минского облисполкома – Николай Ковалев.

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Зачем взламывают страницы в социальных сетях?

Николай Ковалев,  заместитель начальника отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Миноблисполкома:
Сама суть данного преступления заключается в том, чтобы получить доступ к данной страничке пользователя. От его имени рассылать письма с просьбой предоставить реквизиты банковских платёжных карт. В ходе этой переписки злоумышленник, зачастую пользуясь доверием своей жертвы, получает эти реквизиты и в последующем совершает хищение денежных средств с карт счетов. Данные преступления довольно примитивны по своей сути.

 

# Интернет-мошенничество # калейдоскоп # Николай Ковалев

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