Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель начальника отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Минского облисполкома – Николай Ковалев.

Получили SMS от знакомого с просьбой дать денег? Как понять: это кибермошенники или нет

Зачем взламывают страницы в социальных сетях?

Николай Ковалев, заместитель начальника отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Миноблисполкома:

Сама суть данного преступления заключается в том, чтобы получить доступ к данной страничке пользователя. От его имени рассылать письма с просьбой предоставить реквизиты банковских платёжных карт. В ходе этой переписки злоумышленник, зачастую пользуясь доверием своей жертвы, получает эти реквизиты и в последующем совершает хищение денежных средств с карт счетов. Данные преступления довольно примитивны по своей сути.