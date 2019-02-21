Какие киберпреступления наиболее распространены в Беларуси?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель начальника отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Минского облисполкома – Николай Ковалев.

Получили SMS от знакомого с просьбой дать денег? Как понять: это кибермошенники или нет

Какие самые распространённые киберпреступления в Беларуси?

Николай Ковалев, заместитель начальника отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Миноблисполкома:

Статистика говорит о следующем: наибольшее количество преступлений совершается с использованием реквизитов банковских платёжных карт, в первую очередь. Во вторую очередь – это преступления, связанные с несанкционированным доступом к учетным записям пользователей сети Интернет. Это взломы страничек в социальных сетях и т.д.