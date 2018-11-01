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Дочь Ренаты Литвиновой повторила образ мамы из фильма «Небо. Самолет. Девушка»

01 ноября 2018 14:10
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Новости России. Рената Литвинова опубликовала в соцсетях фото своей дочери Ульяны, на котором они очень похожи.

Снимок был размещен в Instagram.

17-летняя Ульяна на фото в образе бортпроводницы. Девушка снимается в новом фильме мамы, который называется «Северный ветер».

Дочь Ренаты Литвиновой повторила образ мамы из фильма «Небо. Самолет. Девушка»-1

Фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall

Поклонники Ренаты Литвиновой заметили, что ее дочь очень похожа актрису в фильме «Небо. Самолет. Девушка». «Копия мамы», – отметили они.

Сама актриса обратилась к дочери так: «Когда по моему небу пролетают самолёты, во всех я вижу тебя».

Дочь Ренаты Литвиновой повторила образ мамы из фильма «Небо. Самолет. Девушка»-4

Кадр из фильма «Небо. Самолет. Девушка»

Это не первый опыт совместной работы Литвиновой и ее дочери. Они вместе работали над картинами «Петербург. Только по любви», «Сны Иосифа», «День моей смерти».

Рената Литвинова: «Любовь – достаточно редкое чувство. Надо беречь, раз уж встретил» (большое интервью читайте здесь). 

# Звезды # калейдоскоп # Рената Литвинова # Фотофакт

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