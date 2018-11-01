Дочь Ренаты Литвиновой повторила образ мамы из фильма «Небо. Самолет. Девушка»

Новости России. Рената Литвинова опубликовала в соцсетях фото своей дочери Ульяны, на котором они очень похожи. Снимок был размещен в Instagram. 17-летняя Ульяна на фото в образе бортпроводницы. Девушка снимается в новом фильме мамы, который называется «Северный ветер».

Фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall

Поклонники Ренаты Литвиновой заметили, что ее дочь очень похожа актрису в фильме «Небо. Самолет. Девушка». «Копия мамы», – отметили они. Сама актриса обратилась к дочери так: «Когда по моему небу пролетают самолёты, во всех я вижу тебя».

Кадр из фильма «Небо. Самолет. Девушка»