Дочь Ренаты Литвиновой повторила образ мамы из фильма «Небо. Самолет. Девушка»
Новости России. Рената Литвинова опубликовала в соцсетях фото своей дочери Ульяны, на котором они очень похожи.
Снимок был размещен в Instagram.
17-летняя Ульяна на фото в образе бортпроводницы. Девушка снимается в новом фильме мамы, который называется «Северный ветер».
Фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall
Поклонники Ренаты Литвиновой заметили, что ее дочь очень похожа актрису в фильме «Небо. Самолет. Девушка». «Копия мамы», – отметили они.
Сама актриса обратилась к дочери так: «Когда по моему небу пролетают самолёты, во всех я вижу тебя».
Кадр из фильма «Небо. Самолет. Девушка»
Это не первый опыт совместной работы Литвиновой и ее дочери. Они вместе работали над картинами «Петербург. Только по любви», «Сны Иосифа», «День моей смерти».
Рената Литвинова: «Любовь – достаточно редкое чувство. Надо беречь, раз уж встретил» (большое интервью читайте здесь).