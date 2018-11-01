Что было 2 ноября: примета дня и памятные даты

А давайте займёмся историей! Мы выбираем интересные, хотя и известные вам, людям образованным, факты и памятные даты, и оцениваем их с позиций сегодняшнего дня. Не забываем и о народных приметах.

Начнем с приметы дня: «Если на деревьях виден иней, будущий год будет неурожайным». Тепло у нас. Значит, от голода не помрем.

Надел корону последний император

В этот день 1894 года на российский трон взошел Николай II. Судьба ему досталась – врагу не пожелаешь. Было тогда новому императору 26 лет. Он был романтик по натуре, обожал свою жену и детей. Впрочем, приписывали ему роман «на стороне» – с балериной Кшесинской. Более чем через сто лет, в 2017-м, киношники даже фильм «Матильда» об этом сочинили. Скандал еще до премьеры был нешуточный, если помните. Особенно церковь негодовала. Жену императора Александру Федоровну современники тоже не пощадили: мол, флиртовала с известным историческим персонажем, авантюристом в рясе Григорием Распутиным. Было – не было, Бог им всем судья. Но если и были грешны, то не настолько, чтобы быть расстрелянными вместе с детьми теплой июльской ночью 1918 года. Большевики, конечно же, не за это казнили несчастных, а во имя победы идей революции и ради светлой жизни для рабочих и крестьян.

Звезды зажглись

Кто был в Москве, тот наверняка заходил на Красную площадь, видел Кремль. Красиво! А вечером на его башнях загораются рубиновые звезды. Всего их пять. Снизу они кажутся небольшими, но на самом деле у них размеры внушительные – размах лучей от 3,2 до 3,75 метра. До революции на башнях «сидели» двуглавые орлы. Они сверху смотрели на происходящее в России аж до октября 1935 года, пока их не заменили красными звездами с плугом и молотом. Спустя два года в украинском Донбассе сварили рубиновое стекло, а 2 ноября 1937 года – в честь 20-летия Октябрьской революции – звезды зажглись. Нельзя сказать, что этому историческому событию радовалась вся страна. Миллионам людей в ту пору было не до праздников.

Бедная Клеопатра

Трагически закончила свою царскую жизнь и правительница Египта Клеопатра, которая тоже родилась 2 ноября. Удивляюсь: неужели с такой точностью историки смогли установить дату, ведь время-то – до нашей эры?! И всё о девушке знают: и что красавицей была, и что имела много мужей (теперь этим тоже не удивишь!) Со вторым мужем ей не повезло. Это был ее младший брат, они часто спорили о том, кто из них в государстве главнее, ругались и ставили друг другу палки в колеса. Наконец, нервы красотки не выдержали, она бросила супруга и укатила в Сирию. Там она сошлась с Юлием Цезарем, собрала армию и пошла войной на родной Египет – отнимать у брата трон. У Клеопатры эта авантюра получилась. Женщина много лет единолично правила Египтом, наслаждалась любовью с Цезарем. Но вскоре, как водится, рай закончился. Опять-таки историки утверждают, будто братец, он же законный муж, сумел перетащить римлян на свою сторону, и Клеопатра, не смирившись с этим предательством, сунула руку в корзину с ядовитыми гадами. Родственники бывают хуже чужих людей. Такое мы и сегодня встречаем.

Отставить Мендельсона!

Какая девушка не мечтает хоть однажды надеть на себя белое платье и послушать марш Мендельсона! Написан он был немецким композитором в 1842 году и стал самым популярным на свадьбах. До 2 ноября 1934 года немецкие невесты и женихи тоже наслаждались этой музыкой. Именно в этот день в нацистской Германии был введен на нее запрет. Нет, вы женитесь и выходите замуж, рожайте для великого рейха солдат, но этот марш Феликса Мендельсона забудьте: еврей не может написать хорошую музыку, тем более для истинных арийцев. Рейха давно уж нет, а марш Мендельсона продолжает звучать по всей планете.

Королеву не пощадили

Ох, что за жизнь у этих Богом избранных персон, родившихся 2 ноября! Если Клеопатра дала себя укусить змее, то Марии – Антуанетте отрубили голову. Со школы вы, конечно, знаете: была такая королева Франции, жена Людовика XVI. Родилась она в Австрии 2 ноября 1755 года, в 14 лет ее выдали замуж (ну и порядки на Западе! А еще учат нас демократии!) за наследника французского престола. Она была женщина энергичная, вмешивалась в дела королевства, в политику, сильно влияла на мужа. Трудящихся Франции это очень раздражало. Они считали, что все беды от нее. И когда случилась революция, они сначала прикончили Людовика, а потом и его супругу. Вот что бывает с женами подкаблучников.

Ваш В.Д.