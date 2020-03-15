Похудение для ленивых. Семь способов немного сбросить вес без напряжённых тренировок

Постепенно зима ослабляет свою ледяную хватку и уступает место тёплым весенним денькам. Из берлоги выбираются похудевшие за время долгой спячки медведи и готовятся вновь вести активный образ жизни. А вот людям, наоборот, можно задуматься о похудении, ведь зимой они набирают немного лишнего жира, чтобы было теплее. Теперь от этих запасов можно смело избавляться, они понадобятся вновь только в конце осени. Если вдруг похудеть хочется, но возникают сложности, у нас есть несколько советов, которые упростят эту трудную задачу. Добавляйте в еду специи Учёные выяснили, что перец чили и горчица ускоряют метаболизм организма, благодаря чему последний тратит больше энергии.

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Не голодайте Польза голодания довольно сомнительна. Кроме того, не следует дожидаться появления сильного чувства голода. Для похудения лучше перекусывать чем-нибудь полезным между приёмами пищи. Например, орехами, ягодами, фруктами, овощами, творогом. Также можно съесть кусочек сыра или вареное яйцо. Используйте весы Хотя регулярная проверка своего веса может вызвать определённый стресс, а стресс вызывает желание поесть, всё-таки нужно знать, как продвигаются успехи в похудении. Учёные из университета Джорджии провели исследование с 111 добровольцами от 18 до 65 лет, которые два месяца находились в отпуске. Те люди, которые ежедневно взвешивались, либо удержали свой вес, либо немного похудели. Те, кто не подходил к весам, поправились в среднем на 2,2 кг. Раскрыт способ быстрого похудения. Он описывается формулой «2+2+4»

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Высыпайтесь Учёные часто говорят о важности сна. Хороший сон улучшает настроение, сокращает риск преждевременной смерти, помогает поддерживать высокий уровень концентрации и внимательности. А ещё, когда человек спит, он не ест. Кроме того, во время сна организм отдыхает, и ему нужно меньше энергии для поддержания функционирования. Если человек спит мало, организм пытается компенсировать нехватку отдыха поглощением калорий. Спите правильно Мы уже сказали, что важно высыпаться. А если спать в прохладном помещении, то человек худеет ещё больше. Учёные выяснили, что достаточно опустить температуру воздуха в комнате с 24°C до 19°C, чтобы организм начал тратить на 7% больше калорий. Эта энергия тратится на «обогрев» организма.

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