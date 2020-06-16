Жара: в какое время лучше не выходить на улицу?

Александр Жинко, главный врач УЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» г. Минска:

Если, всё-таки, мы выходим на улицу, то стараться избегать выходов на улицу в пик жары: это 12-16 часов. Это должна быть лёгкая одежда. Опять же, одежда должна быть по сезону, желательно, из натуральных тканей. Головной убор на голове должен быть. Вообще, конечно, по возможности, в такую жару без надобности на улицу выходить не надо.