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Жара: в какое время лучше не выходить на улицу?

16 июня 2020 13:24
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О правилах поведения в жаркую погоду рассказали в программе «Большой город»

Жара: в какое время лучше не выходить на улицу? -1

Александр Жинко, главный врач УЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» г. Минска: 
Если, всё-таки, мы выходим на улицу, то стараться избегать выходов на улицу в пик жары: это 12-16 часов. Это должна быть лёгкая одежда. Опять же, одежда должна быть по сезону, желательно, из натуральных тканей. Головной убор на голове должен быть. Вообще, конечно, по возможности, в такую жару без надобности на улицу выходить не надо.

# Погода в Беларуси # Здоровье # Александр Жинко

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