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Проверка на внимательность. Сможете найти интересные детали на фотографиях без подсказок?

15 марта 2020 13:04
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Пожилые люди часто говорят, что жизнь постепенно проходит мимо них. Они сидят дома, смотрят телевизор, читают книги, занимаются огородом на даче или в деревне и могут отрешиться от мира. 

Студенты и школьники часто жалуются, что жизнь проходит мимо них, пока они занимаются учёбой. А взрослые люди утверждают, что пока они работают, жизнь пролетает. 

Из всего этого можно сделать вывод – жизнь всегда проходит мимо, если только сознательно не обращать на неё внимание. Чтобы потренироваться в этом навыке, предлагаем вам присмотреться к этим снимкам и понять, что там не так (если сразу не заметите, ищите подсказки на вторых фото). 

Проверка на внимательность. Сможете найти интересные детали на фотографиях без подсказок?-1

Фото: pikabu.ru / Kozikolka 

Проверка на внимательность. Сможете найти интересные детали на фотографиях без подсказок?-3

Фото: pikabu.ru / Kozikolka 

Проверка на внимательность. Сможете найти интересные детали на фотографиях без подсказок?-5

Фото: pikabu.ru / Kozikolka 

Проверка на внимательность. Сможете найти интересные детали на фотографиях без подсказок?-7

Фото: pikabu.ru / Kozikolka 

Проверка на внимательность. Сможете найти интересные детали на фотографиях без подсказок?-9

Фото: pikabu.ru / Kozikolka 

Проверка на внимательность. Сможете найти интересные детали на фотографиях без подсказок?-11

Фото: pikabu.ru / Kozikolka 

Проверка на внимательность. Сможете найти интересные детали на фотографиях без подсказок?-13

Фото: pikabu.ru / Kozikolka 

Проверка на внимательность. Сможете найти интересные детали на фотографиях без подсказок?-15

Фото: pikabu.ru / Kozikolka 

Проверка на внимательность. Сможете найти интересные детали на фотографиях без подсказок?-17

Фото: reddit.com/user/reina_tontita 

Проверка на внимательность. Сможете найти интересные детали на фотографиях без подсказок?-19

Фото: reddit.com/user/reina_tontita 

Проверка на внимательность. Сможете найти интересные детали на фотографиях без подсказок?-21

Фото: pikabu.ru / Exorciot 

Проверка на внимательность. Сможете найти интересные детали на фотографиях без подсказок?-23

Фото: pikabu.ru / Exorciot 

Проверка на внимательность. Сможете найти интересные детали на фотографиях без подсказок?-25

Фото: reddit.com/user/moramarc 

Проверка на внимательность. Сможете найти интересные детали на фотографиях без подсказок?-27

Фото: reddit.com/user/moramarc 

Проверка на внимательность. Сможете найти интересные детали на фотографиях без подсказок?-29

Фото: pikabu.ru / Deathman 

Проверка на внимательность. Сможете найти интересные детали на фотографиях без подсказок?-31

Фото: pikabu.ru / Deathman 

Проверка на внимательность. Сможете найти интересные детали на фотографиях без подсказок?-33

Фото: reddit.com/user/micaymue5 

Проверка на внимательность. Сможете найти интересные детали на фотографиях без подсказок?-35

Фото: reddit.com/user/micaymue5 

Кстати, ранее мы показывали несколько фотографий, где самое интересное было на заднем плане (смотреть здесь). 

# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

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