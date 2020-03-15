Проверка на внимательность. Сможете найти интересные детали на фотографиях без подсказок?

Пожилые люди часто говорят, что жизнь постепенно проходит мимо них. Они сидят дома, смотрят телевизор, читают книги, занимаются огородом на даче или в деревне и могут отрешиться от мира.

Студенты и школьники часто жалуются, что жизнь проходит мимо них, пока они занимаются учёбой. А взрослые люди утверждают, что пока они работают, жизнь пролетает.

Из всего этого можно сделать вывод – жизнь всегда проходит мимо, если только сознательно не обращать на неё внимание. Чтобы потренироваться в этом навыке, предлагаем вам присмотреться к этим снимкам и понять, что там не так (если сразу не заметите, ищите подсказки на вторых фото).