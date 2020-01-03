Раскрыт способ быстрого похудения. Он описывается формулой «2+2+4»

Немецкий спортивный эксперт и писатель Михаэль Дешпегель рассказал, как можно быстро избавиться от лишнего жира на животе. Его формула «2+2+4» очень кстати после Нового года.

Как сообщает журнал Focus, формула расшифровывается просто: 2 дня нужно выполнять упражнения на выносливость (кардиотренировки), 2 дня – силовые. И в эти четыре дня нужно соблюдать правильное питание.

По словам Михаэля, упражнения на выносливость улучшают обмен веществ, силовые тренировки укрепляют мышцы, а также помогают быстрее сжигать калории. Правильное питание не только позволит сократить получаемые калории, но ещё и даст больше энергии, которая понадобится для выполнения упражнений.

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Спортивный эксперт отмечает, что силовые тренировки можно проводить и дома. А вот кардионагрузки лучше получать на улице. Дешпегель рекомендует скандинавскую ходьбу, бег трусцой, плавание и катание на велосипеде.

В оставшиеся три дня недели можно расслабляться, сводить свою физическую активность на привычный уровень и есть всякую вредную, но вкусную еду.

Формулу Михаэля опробовали более 150 человек. В среднем добровольцы за 12 недель теряли по 5 см в обхвате талии.

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