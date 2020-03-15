Букет из 153 гвоздик и телефонный роман. Невероятная история любви Магомаева и Синявской

В эти дни много программ и публикаций посвящены эстрадному певцу Муслиму Магомаеву, ведь на экраны вышел многосерийный фильм в честь знаменитого артиста. Этот сериал снимался на протяжении шести лет, а над сценарием помогала работать супруга Магомаева – Тамара Синявская. Кинокартина рассказывает о самых значимых событиях в жизни Муслима Магометовича, и, конечно, о его любви с Тамарой Ильиничной. Незадолго до выхода на экраны многосерийного фильма об артисте, в одной из программ Синявская, а также друзья и коллеги легендарного певца вспоминали, каким человеком он был.

Фото: instagram.com/muslim_tamara По словам Тамары Ильиничны, прежде всего она влюбилась в голос будущего супруга. Синявская услышала Магомаева по радио и почувствовала, что словно был «нырнула» в этот голос.

Фото: instagram.com/muslim_tamara Впервые будущие супруги встретились на концерте 2 января 1965 года. Встреча произошла за кулисами, и это был просто обмен взглядами. Позже Магомаев и Синявская познакомились, певец сразу отметил скромность коллеги, а вскоре уже начался «телефонный роман». Будущие супруги перезванивались, общались. Кстати, долгое время разговаривали на «вы».

Фото: instagram.com/muslim_tamara Затем Муслим Магометович как-то раз подарил артистке букет из 153 гвоздик, чем едва не сорвал спектакль, в котором она в этот момент участвовала. Также Магомаев посвятил Синявской песню и впервые исполнил её во время телефонного звонка. И, конечно, в итоге взаимные чувства Тамары Ильиничны и Муслима Магометовича привели к свадьбе, которая по тем временам считалась роскошной и с большим количеством гостей.

Фото: instagram.com/muslim_tamara О Магомаеве также рассказал российский и азербайджанский певец Emin, он был близко знаком с Муслимом Магометовичем. «На этих фотографиях я ещё не понимал, с кем я сижу. Масштаб человека, который был рядом. Это всегда был для меня дядя Муслим, а это – тётя Тамара. И только недавно она в приказном порядке сказала мне «больше так меня не называй». Теперь Тамара Ильинична», – начал вспоминать Emin.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале «Сегодня вечером» Когда певец повзрослел и узнал о творческой деятельности Магомаева, тогда он уже понял, с каким человеком знаком. «Потом попал домой к Тамаре Ильиничне и Муслиму Магометовичу. И онемел. Потому что когда ты встречаешься снова со своим кумиром, это очень большое событие. Не мог даже произнести ни одного слова, сидел как парализованный», – добавил артист.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале «Сегодня вечером» ​​​​​​​ По словам Emin, самым трогательным на семейных застольях были отношения между Магомаевым и Синявской. Артисту казалось, что супруги только недавно познакомились. Он чувствовал нежность в общении между мужем и женой, а также их любовь. Кстати, в интервью нашему телеканалу Emin рассказывал, как у него возникла идея снять фильм о Магомаеве. «Фильм документальный, от первого лица, он основан на книге Муслима Магометовича, где он сам рассказывает о своей жизни» (читайте далее).