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Букет из 153 гвоздик и телефонный роман. Невероятная история любви Магомаева и Синявской

15 марта 2020 09:36
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В эти дни много программ и публикаций посвящены эстрадному певцу Муслиму Магомаеву, ведь на экраны вышел многосерийный фильм в честь знаменитого артиста. Этот сериал снимался на протяжении шести лет, а над сценарием помогала работать супруга Магомаева – Тамара Синявская. 

Кинокартина рассказывает о самых значимых событиях в жизни Муслима Магометовича, и, конечно, о его любви с Тамарой Ильиничной. Незадолго до выхода на экраны многосерийного фильма об артисте, в одной из программ Синявская, а также друзья и коллеги легендарного певца вспоминали, каким человеком он был. 

Букет из 153 гвоздик и телефонный роман. Невероятная история любви Магомаева и Синявской -1

Фото: instagram.com/muslim_tamara 

По словам Тамары Ильиничны, прежде всего она влюбилась в голос будущего супруга. Синявская услышала Магомаева по радио и почувствовала, что словно был «нырнула» в этот голос. 

Букет из 153 гвоздик и телефонный роман. Невероятная история любви Магомаева и Синявской -3

Фото: instagram.com/muslim_tamara 

Впервые будущие супруги встретились на концерте 2 января 1965 года. Встреча произошла за кулисами, и это был просто обмен взглядами. Позже Магомаев и Синявская познакомились, певец сразу отметил скромность коллеги, а вскоре уже начался «телефонный роман». Будущие супруги перезванивались, общались. Кстати, долгое время разговаривали на «вы». 

Букет из 153 гвоздик и телефонный роман. Невероятная история любви Магомаева и Синявской -5

Фото: instagram.com/muslim_tamara 

Затем Муслим Магометович как-то раз подарил артистке букет из 153 гвоздик, чем едва не сорвал спектакль, в котором она в этот момент участвовала. Также Магомаев посвятил Синявской песню и впервые исполнил её во время телефонного звонка. И, конечно, в итоге взаимные чувства Тамары Ильиничны и Муслима Магометовича привели к свадьбе, которая по тем временам считалась роскошной и с большим количеством гостей. 

Букет из 153 гвоздик и телефонный роман. Невероятная история любви Магомаева и Синявской -7

Фото: instagram.com/muslim_tamara 

О Магомаеве также рассказал российский и азербайджанский певец Emin, он был близко знаком с Муслимом Магометовичем. 

«На этих фотографиях я ещё не понимал, с кем я сижу. Масштаб человека, который был рядом. Это всегда был для меня дядя Муслим, а это – тётя Тамара. И только недавно она в приказном порядке сказала мне «больше так меня не называй». Теперь Тамара Ильинична», – начал вспоминать Emin. 

Букет из 153 гвоздик и телефонный роман. Невероятная история любви Магомаева и Синявской -9

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале «Сегодня вечером»  

Когда певец повзрослел и узнал о творческой деятельности Магомаева, тогда он уже понял, с каким человеком знаком. 

«Потом попал домой к Тамаре Ильиничне и Муслиму Магометовичу. И онемел. Потому что когда ты встречаешься снова со своим кумиром, это очень большое событие. Не мог даже произнести ни одного слова, сидел как парализованный», – добавил артист. 

Букет из 153 гвоздик и телефонный роман. Невероятная история любви Магомаева и Синявской -11

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале «Сегодня вечером»  ​​​​​​​

По словам Emin, самым трогательным на семейных застольях были отношения между Магомаевым и Синявской. Артисту казалось, что супруги только недавно познакомились. Он чувствовал нежность в общении между мужем и женой, а также их любовь. 

Кстати, в интервью нашему телеканалу Emin рассказывал, как у него возникла идея снять фильм о Магомаеве. «Фильм документальный, от первого лица, он основан на книге Муслима Магометовича, где он сам рассказывает о своей жизни» (читайте далее). 

Букет из 153 гвоздик и телефонный роман. Невероятная история любви Магомаева и Синявской -13

Фото: instagram.com/muslim_tamara 

Хотя в семье Магомаева и Синявской детей не было, у Муслима Магометовича есть дочка от первого брака – Марина.

Как выглядят она и внук легендарного певца, смотрите здесь

# Звезды

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