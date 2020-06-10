Похожи? Показываем детей, внуков и правнуков легендарного футболиста Льва Яшина

22 октября великому советскому вратарю Льву Яшину исполнилось бы 90 лет. В своё время он был признан лучшим и не имел конкурентов. Впрочем, сейчас советский футболист также является примером для подражания многих вратарей. В честь 90-летия Яшина проводились различные мероприятия на футбольных стадионах, были выпущены документальные фильмы. Мы тоже решили присоединиться к этому знаменательному событию и рассказать то немногое, что нам известно о детях, внуках и правнуках Льва Ивановича. Льву Яшину – 90: как мы поклонялись футбольному Богу

Фото: bbc.com (Сверху Валентина Тимофеевна держит внука Василия. Ниже слева направо Ирина, Лев Иванович и Елена) У Яшина есть две дочери – Елена Яковлева и Ирина Фролова. Обе, как мы можем видеть, сменили фамилию, выйдя замуж. Елена объяснила это историей, которая связана с её родителями.

Фото: instagram.com/frolova.valery (Василий держит сына, Ирина и её супруг, Валерия с дочкой) Когда Лев Иванович и Валентина Тимофеевна вступали в брак, будущая супруга футболиста хотела оставить свою фамилию. Мужчина обиделся, разорвал бланк и выбежал из загса. Поэтому его дочери решили взять фамилии мужей, чтобы показать, что они выходят замуж за любимого человека. Обе сестры, по словам Валентины Тимофеевны, работают в «Аэрофлоте».

Фото: instagram.com/fcdm_official (Ирина) Сын Ирины Фроловой, Василий, также пробовал себя на футбольном попроще. Но, как он сам сказал, он не смог стать великим вратарём и завершил спортивную карьеру в 23 года. Фролов пояснил, что у него свой собственный путь в жизни и есть свои успехи. Известно, что Яшин пробовал себя в качестве тренера голкиперов, но не преуспел. Возможно, это лучше получится у его внука, который открыл школу вратарей, назвав её в честь великого дедушки. 7 лет назад, в 26 лет, Василий женился на девушке по имени Валерия. В браке у них родились сын и дочь. Мальчика решено было назвать в честь деда – Львом. А девочку назвали Любовью.

Фото: instagram.com/frolova.valery

Фото: instagram.com/frolova.valery (Родители Валерии и Василия, их дети и Валентина Яшина)

Фото: instagram.com/frolova.valery У Елены Яковлевой есть дочка Наталья. Она окончила Московский государственный технический университет гражданской авиации и сейчас тоже работает в «Аэрофлоте».

Фото: instagram.com/nataliavyaltseva (Наталья) Со своим мужем Виталием внучка Яшина состоит в отношениях уже 14 лет. В браке у них родились две дочери. Старшую зовут Маргарита, и она занимается волейболом. Имя младшей дочери неизвестно.

Фото: instagram.com/vitaliy_vyaltsev (Муж Натальи Виталий с их дочкой Маргаритой)