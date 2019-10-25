Льву Яшину – 90: как мы поклонялись футбольному Богу

В наших густонаселенных дворах давно уже не слышно звона разбитых окон. С чего ему быть, если там пацаны не играют в футбол. Ну да, сегодня для детских развлечений есть стадионы, крытые манежи, площадки в парках. Но мало кто пойдет от дома: бывает, не близко, да и времени не хватает. А когда-то раньше вышел с мячом во двор - полчаса, и две команды по 4-5 форвардов уже разыгрывают первый пас. Случалось, конечно, что мяч влетал в чьё-то окно, и родителям приходилось платить. Но это не часто.

Так было в моем детстве. Жили без айфонов и планшетов, не у всех еще стояли телевизоры. Здорово, что это есть сегодня у каждого - жизнь должна меняться к лучшему. Все о чем-то мечтают. И у нас, городской шпаны 60-х, были свои мечты. И были люди, которые нас вдохновляли на поступки и на которых мы хотели быть похожими.

За нашей компанией водилось всякое. Но в числе занятий положительных был футбол. Мы играли во дворах, велосипедным насосом надували мячи, гробили за месяц китайские кеды. В них, казалось, ходила тогда вся Всесоюзная пионерская организация. А вратари за лето ещё и уничтожали отцовские перчатки.

У нас были свои кумиры – и советские, и бразильцы, и немцы. Мы знали о них всё из еженедельника «Футбол» и газеты «Советский спорт». Кто-то даже вырезал фотоснимки с матчей и клеил в альбомы, кто-то собирал марки с футболистами.

Но среди самых-самых бесспорным авторитетом стоял Лев Яшин. Может, мы детским своим умом не всё могли оценить объективно. Но точно не сомневались: Яшин – лучший в мире вратарь. С этой уверенностью мы взрослели, пока он играл, защищая честь московского «Динамо» и сборной СССР. И даже потом, когда покинул свое место на поле, он еще долгие годы оставался в памяти всех вратарем №1.

На днях нашему футбольному Богу из детства исполнилось 90 лет. И сегодня, когда спортивный мир вспоминает Яшина, уверен, мои ровесники рады тому, что были его поклонниками. Ведь многие из них в советском детстве защищали «браму» своей дворовой команды, стараясь подражать легенде.

Совпало с юбилеем или нет, - не важно, но в эти дни миллионам фанатов прилетела хорошая новость от еженедельника «Франс Футбол». Популярное издание, которое уже более 60 лет присуждает титул лучшего футболиста года, впервые в истории учредило премию лучшему вратарю. И мы с вами не можем не гордиться тем, что это награда имени нашего кумира. В списке претендентов 10 голкиперов из чемпионских клубов мира. Когда-то и эти парни были детьми, гоняли по двору мяч и наверняка мечтали быть похожими на Яшина. В начале декабря узнаем, чья мечта осуществилась, кого из этой десятки назовут вратарем №1.

Ваш В.Д.