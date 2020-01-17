Прямой эфир

Похожи? Главная героиня сериала «Крепостная» – сестра актрисы Анны Ковальчук

17 января 2020 14:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На «РТР-Беларусь» стартовал сериал о сложных судьбах крепостных – «Крепостная». 

Главную роль в проекте исполнила актриса Екатерина Ковальчук. Она является сестрой Анны Ковальчук, известной по ролям в сериалах «Тайны следствия», «Мастер и Маргарита».    

Похожи? Главная героиня сериала «Крепостная» – сестра актрисы Анны Ковальчук -1

Фото: instagram.com/katerinakovalchyk

Актрисы не так давно узнали о своем родстве. И младшая сестра, которой 26 лет, вслед за Анной решила стать актрисой. 

Похожи? Главная героиня сериала «Крепостная» – сестра актрисы Анны Ковальчук -3

Фото: instagram.com/annakovalchuk313

В Instagram Екатерины можно найти снимок с Анной Ковальчук. 

Похожи? Главная героиня сериала «Крепостная» – сестра актрисы Анны Ковальчук -5

Фото: instagram.com/katerinakovalchyk

Екатерина Ковальчук: 
Моя сестра и моя муза! Актерская семья Ковальчук.  

Притягательный и мистический. Как за 14 лет изменились актёры сериала «Мастер и Маргарита» (смотрите здесь).  

# Звезды # Анна Ковальчук # Екатерина Ковальчук

Другие новости рубрики

Все новости
Кобра проглотила пластиковую бутылку, выброшенную человеком. Вот что случилось потом
17 января 2020 10:26

Кобра проглотила пластиковую бутылку, выброшенную человеком. Вот что случилось потом

Необычное «Солнце» и шестиметровый ткацкий станок. Показываем дизайн трёх новых станций метро в Минске
17 января 2020 07:46

Необычное «Солнце» и шестиметровый ткацкий станок. Показываем дизайн трёх новых станций метро в Минске

Алина Загитова поздравила дочь Тутберидзе с 17-летием и опубликовала совместные фото
16 января 2020 15:12

Алина Загитова поздравила дочь Тутберидзе с 17-летием и опубликовала совместные фото