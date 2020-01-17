Похожи? Главная героиня сериала «Крепостная» – сестра актрисы Анны Ковальчук

На «РТР-Беларусь» стартовал сериал о сложных судьбах крепостных – «Крепостная». Главную роль в проекте исполнила актриса Екатерина Ковальчук. Она является сестрой Анны Ковальчук, известной по ролям в сериалах «Тайны следствия», «Мастер и Маргарита».

Фото: instagram.com/katerinakovalchyk Актрисы не так давно узнали о своем родстве. И младшая сестра, которой 26 лет, вслед за Анной решила стать актрисой.

Фото: instagram.com/annakovalchuk313 В Instagram Екатерины можно найти снимок с Анной Ковальчук.