Похожи? Главная героиня сериала «Крепостная» – сестра актрисы Анны Ковальчук

На «РТР-Беларусь» стартовал сериал о сложных судьбах крепостных – «Крепостная».
Главную роль в проекте исполнила актриса Екатерина Ковальчук. Она является сестрой Анны Ковальчук, известной по ролям в сериалах «Тайны следствия», «Мастер и Маргарита».
На «РТР-Беларусь» стартовал сериал о сложных судьбах крепостных – «Крепостная».
Главную роль в проекте исполнила актриса Екатерина Ковальчук. Она является сестрой Анны Ковальчук, известной по ролям в сериалах «Тайны следствия», «Мастер и Маргарита».
Фото: instagram.com/katerinakovalchyk
Актрисы не так давно узнали о своем родстве. И младшая сестра, которой 26 лет, вслед за Анной решила стать актрисой.
Фото: instagram.com/annakovalchuk313
В Instagram Екатерины можно найти снимок с Анной Ковальчук.
Фото: instagram.com/katerinakovalchyk
Екатерина Ковальчук:
Моя сестра и моя муза! Актерская семья Ковальчук.
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