Алина Загитова поздравила дочь Тутберидзе с 17-летием и опубликовала совместные фото

Новости России. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поздравила дочь Этери Тутберидзе с днем рождения.
Спортсменка опубликовала пост с пожеланиями Диане в Instagram.
Новости России. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поздравила дочь Этери Тутберидзе с днем рождения.
Спортсменка опубликовала пост с пожеланиями Диане в Instagram.
Фото: instagram.com/azagitova
Алина Загитова:
Диана, с Днем Рождения! Желаю тебе всего самого лучшего, и пусть твой следующий год будет полным радости, счастья и успеха! Крепкого тебе здоровья и новых достижений в фигурном катании. Пусть всё складывается и получается.
Фото: instagram.com/azagitova
Также фигуристка опубликовала три совместных фото с подругой. Дочери известного тренера исполнилось 17 лет.
Этери Тутберидзе в честь дня рождения дочери опубликовала для нее в соцсетях трогательные строчки.
Фото: instagram.com/azagitova
В декабре Алина Загитова заявила, что хочет приостановить карьеру на предстоящий сезон, но продолжит тренировки. Слова чемпионки вызвали большой резонанс – решение прокомментировали известные спортсмены и тренеры.
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