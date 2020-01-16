Алина Загитова поздравила дочь Тутберидзе с 17-летием и опубликовала совместные фото

Алина Загитова:

Диана, с Днем Рождения! Желаю тебе всего самого лучшего, и пусть твой следующий год будет полным радости, счастья и успеха! Крепкого тебе здоровья и новых достижений в фигурном катании. Пусть всё складывается и получается.