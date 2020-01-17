Необычное «Солнце» и шестиметровый ткацкий станок. Показываем дизайн трёх новых станций метро в Минске

Первые четыре станции третьей линии метро откроют уже в этом году. Каждая платформа будет особенной, со своей эстетикой и изюминкой.

Мы заглянули в мастерскую Максима Петруля, именно он принимал участие в создании дизайна станции «Малиновка» и «Грушевка». Там и узнали, какая же скульптура украсит новую платформу «Юбилейная».

Максим Петруль, скульптор:

Лейтмотивом художественного произведения послужила городская легенда о том, что там, где сейчас станция «Юбилейная», была гора, за которой пряталось солнце. Плюс пластически архитектор Вячеслав Лопато использует лейтмотив диска в световых элементах дизайна станции.

«Солнце» от Максима Петруля будет необычным. В объеме представлена только одна половина диска, вторую создает отражение в листе из нержавеющей стали. Такое художественное решение непременно создаст особое мистическое настроение.

К слову, от замысла до реализации первоначального макета ушло несколько лет. Равно как и на другую работу мастера – «Книга белорусская» для будущей станции метро «Площадь Франтишка Богушевича».

Максим Петруль:

Здесь вы можете видеть рабочую модель в десятом масштабе, которая сделана из меди, из вяленого материала. Здесь у нас шесть на шесть метров.

Вот эта часть, так называемая клубок или сердце, из которого расходится вся эта композиционная система, около метра 20-30. В данном произведении я демонстрирую некий такой условный плетень, забор, ткань, как лейтмотив, из которого плетется наша культура, литература, наше слово.

Медную книгу красноречиво украсит знаменитая цитата белорусского поэта: «Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі».

Работа над шрифтом – отдельная история, Максим Петруль уверяет, перед созданием скульптуры в натуральную величину очень важно выработать основные принципы формирования текста.

Максим Петруль:

Каждый день прихожу сюда и постоянно что-то правлю, даже сейчас. Эту штучку можно совершенно по-разному сделать. Идет постоянно такой процесс совершенно осмысленный, ответственный того, как лучше сделать, потому что я понимаю, что это будет на десятилетия.

Кроме того, на противоположном конце платформы установят и шестиметровый ткацкий станок из латуни – результат творчества двух белорусских скульпторов Алексея Сорокина и Виктора Копача.

Тем временем в мастерской Александра Шаппо работа над художественным произведением для станции метро «Вокзальная» тоже идет полным ходом. «Древо дорог» призвана стать главным символом движения.

Александр Шаппо, скульптор:

Движение по нашим белорусским дорогам, потому что мы находимся на пересечении между востоком и западом, севером и югом. И всегда это расположение было у нас, издревле. Световое решение – это как будто мы смотрим в перспективу уходящей или приближающейся дороги.

Макет древа из алюминия высотой аж в четыре метра уже готовят к установке на платформе. А в этом непростом деле Александру Шаппо помогает команда из четырех архитекторов.

Александр Шаппо:

Дело в том, что метро – это часть жизни городской. Каждый человек видит и хочет, чтобы вокруг него среда была художественная, и хорошо, что на станциях появятся предметы искусства.